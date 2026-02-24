Carlos García-Delgado sobre Cristóbal Colón: "A quién se le ocurre que los Reyes Católicos iban a nombrar virrey al hijo de un lanero genovés"

¿Qué le llevó a iniciar esta labor de investigación?

Todo empezó un verano de hace varias décadas cuando conocí a un singular personaje llamado Gabriel Verd. Hablaba de Cristóbal Colón con una seguridad y una cantidad de información asombrosa. Tiene dos libros publicados sobre la tesis del origen mallorquín, pero no ha sido atendido por las autoridades académicas por la inaudita razón de que no posee el título de historiador. Es un sinsentido. Imagínate que los arquitectos despreciáramos los méritos de Le Corbusier, Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright, que no tenían el título de arquitecto. Desde que conocí a Verd, este libro empezó a cocerse a fuego lento y a lo largo de estos años he tenido mucho contacto con él.

¿Por qué se ha impuesto la tesis genovesa pese a las incoherencias?

La única explicación es que los italianos son más espabilados que nosotros. Dos puntos de partida muy sólidos para sospechar que no era italiano es que no hay ni un solo escrito de Colón en alguna de las lenguas italianas y que nadie en su vida le llamó Colombo ni él firmó jamás así. En el libro aporto otros muchos datos comprobados que apuntan a que no era genovés.

Dedica la mayor parte del libro a desmontar esa tesis. ¿Es el paso previo necesario para abordar el origen mallorquín?

Desde luego es un paso previo necesario, pero yo no demuestro que fuera mallorquín. Lo que hago es delimitar el ámbito territorial en el que hay que buscar el origen de Colón, que es el que tenía la Corona de Aragón en el año 1492, es decir, el que abarca el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña y los Reinos de Valencia, Mallorca, Cerdeña y Sicilia.

Que escribiese en catalán acota enormemente su origen.

Quedarían Cataluña, Valencia y Mallorca. Descartamos el Reino de Aragón porque Fray Bartolomé de las Casas dejó dicho que su lengua materna no era el castellano. El de Cerdeña y Sicilia también debido a que sabemos que Colón no sabía escribir en italiano. En una ocasión lo intentó y el escrito tenía multitud de errores y palabras castellanas.

La tesis genovesa defiende que era hijo de un artesano, pero usted dice que procedía de la nobleza.

Todo apunta a que Colón tenía ascendiente pero no sabemos por qué vía. En las Capitulaciones de Santa Fe, que es el documento por el que los Reyes Católicos contratan la expedición del descubrimiento, aparece el tratamiento de Don en la primera línea, que en aquella época estaba reservado únicamente a la nobleza y las autoridades eclesiásticas. En ese mismo documento le nombran almirante, virrey y gobernador. Los cargos públicos en Castilla estaban estrictamente reservados a quienes eran naturales de Castilla. La única manera de ser extranjero y poder acceder a ellos era pertenecer a la Corona de Aragón, lo que refuerza la tesis de ese ámbito territorial. Además, a quién se le ocurre pensar que los Reyes Católicos nombrarían virrey al hijo de un lanero genovés, tal y como defiende la tesis italiana, es decir, que habría merecido un nombramiento reservado a la alta nobleza, cuando todavía no había descubierto nada. El documento de las Capitulaciones de Santa Fe es otra pieza clave.

¿En qué fuentes ha buceado?

He partido de la documentación aceptada por todos los historiadores que han trabajado el asunto del origen de Colón, incluyendo los que defienden la tesis genovesa.

Cuenta que los Reyes Católicos ocultaron posiblemente su origen porque era hijo del príncipe Carlos de Viana, otra hipótesis plausible. ¿No hay manera de comprobarlo tras la fallida prueba de ADN?

Esta prueba nunca pudo llegar a realizarse porque no tenemos los restos del príncipe de Viana, ya que fueron saqueados por las tropas napoleónicas en el monasterio de Poblet. El análisis que se hizo fue de un hijo natural de Alfonso XI, Tello de Castilla, que estaba relacionado con Juan II de Aragón y, por tanto, con Carlos de Viana. El problema es que no hay ninguna garantía de que fuese un hijo biológico, de modo que las conclusiones del análisis de ADN no tenían ninguna fiabilidad.

¿El documento Borromeo, en el que se dice claramente su origen, no es una prueba concluyente?

Deja claro que nació en Mallorca y sería una prueba concluyente si tuviésemos el documento original, pero no ha aparecido. El archivero e historiador Manuel Rubio lo tuvo en sus manos, realizó una copia y lo devolvió al librero de Milán que se lo prestó. De ello escribió un artículo muy minucioso que publicó en el diario ABC el 21 de agosto de 1931.

¿Esta «verdad secretamente conocida» a quién incomodaría?

Evidentemente a los partidarios de la tesis genovesa y, en mi opinión, a los Reyes Católicos, pero mantuvieron muy bien el secreto.

¿Qué documento le encantaría tener para cerrar el caso?

Además del citado original de Borromeo, otro documento clave es la carta que Colón escribió a Luis de Santángel tras el descubrimiento. Hernando, el hijo menor de Colón, la archivó dejando constancia de que estaba en catalán. Pero la carta ha desaparecido, solo está la ficha.

Otros indicios que menciona son la isla «Margalida» en honor a su madre, los nombres de Tòfol y Tomeu, y el apellido Colom.

Hay personas que continúan la labor de investigación y algún día probablemente contaremos con más información y conclusiones sobre el origen de Colón.