Can Vivot ofrece conciertos, exposiciones, presentaciones de libros y conferencias en su programa cultural

El emblemático casal señorial de Can Vivot inicia este viernes un completo programa cultural para todo el año que incluye conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias y visitas al único inmueble de Palma que aún se conserva intacto tal como era entre los siglos XVII y XVIII.

Este Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento artístico Nacional cuenta con la asociación Can Vivot para promover las actividades que allí se desarrollan y «conservar y difundir su patrimonio histórico y artístico», un proyecto cultural impulsado por sus propietarios, Pedro de Montaner y Magdalena Quiroga.

Ensayo de Robert Graves

La primera iniciativa de 2026 es la presentación el viernes, día 27, del ensayo El huerto de los naranjos revisitado: magia, brujería e intuición en Robert Graves, del propio Montaner, que es historiador.

A partir de las 19 horas conversará con el profesor Eduardo Moyà del descubrimiento en su juventud del autor británico y de las múltiples investigaciones que ha realizado a lo largo de su vida sobre «la estela intelectual y literaria» de Graves, en especial la relacionada con su vínculo con Mallorca.

En el libro que presenta imagina «un espacio propio en Deià para el creador de la Diosa Blanca, que denomina el huerto de naranjos, inspirado en el huerto de las Hespérides de la mitología griega».

Además de analizar la creación de mitos de Graves, Montaner se adentra en «las agitadas circunstancias vitales» del afamado autor de El vellocino de oro y Los mitos griegos, entre otros muchos libros.

También aborda «las visiones e intuiciones que dieron forma a sus teorías, creencias, supersticiones y su contexto; los intercambios o desencuentros con renombrados estudiosos de la época; así como poetas, artistas y hasta novelistas de éxito, como Agatha Christie; y muy especialmente su ‘transformación’ literaria de Mallorca en un territorio mítico en el que se practicaba un culto matriarcal primigenio a la Diosa, la Musa», según detallan.

Próximas actividades

Tanto para esta presentación como para las siguientes citas de la agenda hay que inscribirse en el correo info.canvivot@gmail.com.

La próxima actividad prevista es el concierto del pianista Alejandro Calafat con música que Chopin escribió en la isla, a las que seguirán el festival FestMusic, la feria de textiles naturales Xtant, conferencias y otros eventos, además de las consolidadas visitas guiadas y las publicaciones especializadas de la colección Vivotesca.

Todo ello se puede consultar en la página web www.canvivot.es y a través de sus redes sociales.