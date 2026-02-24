Can Balaguer descubre "maravillas ocultas" de 13 reconocidos artistas

En un gabinete de curiosidades podían encontrarse objetos de lo más singulares procedentes de la naturaleza o creados por manos artesanas, y eso es lo que hallarán los visitantes de la exposición de Can Balaguer que se inaugurará el viernes, titulada Taula 0. Gabinet de curiositats.

La primera muestra del ciclo de iniciativas culturales que Cort ha denominado Taula reúne «maravillas ocultas» de 13 artistas de reconocida trayectoria y todos galardonados con el Premio Xam del Rotary Club Palma.

El público descubrirá en el casal municipal las rara avis que los creadores han atesorado en sus estudios y que «muchas veces pasan completamente desapercibidas o no han obtenido la visibilidad merecida», en palabras del concejal de Cultura, Javier Bonet.

Los artistas

Los artistas seleccionados por la comisaria, Raquel Victoria, son Amador, Joan Ramon Bonet, José Manuel Broto, Maria Carbonero, Toni Catany, Joan Costa, Ñaco Fabré, Rafa Forteza, Pep Llambías, José Luis Maraver, Francesca Martí, Horacio Sapere y Josep Maria Sirvent.

La curadora investigó en sus estudios y «con curiosidad» indagó en múltiples aspectos de su cotidianidad, porque «ser artista es vivir una vida donde cualquier acto afecta a la producción».

De este modo encontró todo tipo de piezas, bocetos e incluso música que le han servido para organizar una exposición en la que invita al espectador «a que venga a jugar, con tiempo» y con la intención de «analizar qué es cada objeto y de quién antes de mirar la cartela. Las exposiciones hay que trabajarlas, no solo visitarlas», propuso.

Para el coordinador general de Cultura de Cort, Fernando Gómez de la Cuesta, el proyecto también «homenajea la labor bien hecha desde el Club Rotario, que ha ido premiando estos años la creación contemporánea con sensibilidad a veces premonitoria y otras veces de consolidación de la trayectoria artística».

Y además de la muestra presentada este martes, destacó que se realizarán visitas a los estudios de los artistas para hacer accesibles estos espacios de cultura. «Hay un desvelamiento de las maravillas ocultas en una cámara y también de la propia cámara».

Taula 1: Teatro

El nuevo ciclo o plataforma Taula tendrá continuidad el día 26 abril con la representación de la obra de teatro Una casa en la muntanya, en el marco del Festival de la Paraula.

Está escrita y dirigida por Albert Boronat, «se desarrolla en torno a una mesa y el público compartirá la experiencia de crear una ficción. Es un experimento dramatúrgico con una premisa clara: uno de los dos personajes tendrá que acabar con la vida del otro», avanzó la portavoz del Festival de la Paraula, Cristina Bugallo.

Las siguientes ediciones de Taula se celebrarán en otros espacios municipales o incluso la mesa saldrá a la calle.