La azotea de la catedral de Palma vuelve a abrirse al público: Consigue ya tus entradas
Tanto visitantes como residentes podrán admirar desde lo alto una espectacular panorámica de la ciudad, el puerto y la bahía
Redacción Mallorca Zeitung
La azotea de la catedral de La Seu, en Palma, volverá a abrirse al público a partir del 5 de marzo. Desde allí, turistas y residentes podrán disfrutar de una vista única de la ciudad, el puerto y la bahía de Palma.
Como atractivo adicional, los visitantes también tendrán la oportunidad de contemplar de cerca el campanario, los arbotantes y el rosetón —uno de los mayores de su categoría—. Además de la visita a la azotea y el recorrido por la catedral, también se podrá acceder al Museo Diocesano (Museo de Arte Sacro).
Abierta seis días a la semana
La azotea está abierta de lunes a sábado. De lunes a viernes, el horario es de 10.00 a 16.30 horas. Los sábados, los visitantes pueden disfrutar de las vistas de 10.00 a 13.30 horas.
Precio de la entrada: 25 euros
Los visitantes pagan 25 euros por la entrada. Sin embargo, hasta el 7 de marzo el acceso es gratuito para todos. A partir del 9 de marzo, la entrada será gratuita para los residentes todos los viernes. El resto de los días, los residentes tendrán que abonar 8 euros.
Es imprescindible que los residentes presenten el DNI, el NIE o un documento de identidad en el que conste su domicilio en la isla.
La compra de entradas, tanto para turistas como para residentes, puede realizarse no solo en las taquillas de la catedral, sino también a través de la página web. Especialmente en los primeros días tras la reapertura, la afluencia suele ser elevada.
