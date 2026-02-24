Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audición comentada sobre Bach en Inca

Pere Estelrich mostrará la importancia de las obras de este compositor escritas para el órgano y el clavicémbalo

Pere Estelrich, colaborador de este diario, ofrecerá la conferencia.

Pere Estelrich, colaborador de este diario, ofrecerá la conferencia. / B.RAMON

Redacción Cultura

Palma

Dentro de los actos del Festival de Música Barroca que dirige Tomeu Sequí y que patrocina el Ajuntament de Inca, este miércoles, 25 de febrero, a las 19 horas y en el espacio conocido como La Capella del Convent, Pere Estelrich ofrecerá un acercamiento a la obra para teclado de Johan S. Bach, ya que a este compositor está dedicado monográficamente el ciclo musical. A través de múltiples ejemplos y proyecciones videográficas, el colaborador de este periódico mostrará la importancia de las composiciones de Bach escritas para el órgano y el clavicémbalo. La entrada es gratuita.

  • Música
  • Inca
  • Pere Estelrich
