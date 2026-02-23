El Govern balear dedica una exposición al centenario del político mallorquín Antoni Maura

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) inaugura este martes una exposición dedicada al político mallorquín Antoni Maura, con motivo del centenario de su fallecimiento, que se podrá ver en el Museu de Mallorca hasta el 10 de mayo, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

En las tres salas expositivas del museo se hará un recorrido por la vida y la trayectoria política de Maura por medio de paneles dedicados a la familia Maura Muntaner; de Jovellanos a Maura, el Instituto Balear; los mauristes mallorquines; Maura, la política aristotélica; Maura, blanco terrorista; la campaña 'Maura, no', y los artistas de la familia Maura Muntaner.

En la muestra habrá documentos históricos, cuadros y objetos personales del propio Maura, como su despacho, que se hizo en Manacor y se ha traido expresamente desde la Fundación Antonio Maura, de Madrid, para esta exposición.

Documental

Además, se proyectará el documental Maura en 12 traços, producido por el IEB y la Televisió de les Illes Balears (IB3), con motivo del centenario de la muerte del político, ocurrida el 13 de diciembre de 1925.

Antoni Maura está considerado unánimemente como el gran estadista de la historia contemporánea de España. Enemigos y coetáneos contrarios ideológicamente reconocían que su acción política estaba exenta de intereses particulares o ambición personal.

Es el exponente más notorio, en el ámbito nacional, de una generación de mallorquines llena de figuras eminentes. Aquella generación fue el fruto de una institución capital en el siglo XIX de Mallorca: el Instituto Balear, centro académico de enseñanza media pionera en España, promovido por la Sociedad Mallorquina de Amigos del País e inspirado por la figura cumbre de la Ilustración: Gaspar de Jovellanos.

Pensadores españoles

Maura ejemplifica la aplicación práctica en la política de principios del siglo XX de la doctrina desarrollada por los grandes pensadores españoles: Lluís Vives, Juan de Mariana, Feijó, Campomanes, Jovellanos. Esta independencia de juicio y rigor intelectual suscitó hostilidades de uno y otro lado, que en varias ocasiones llegaron al atentado personal.

La doctrina política de Maura, que es resultado de una gran formación intelectual y conocimiento de la Historia, transciende las circunstancias históricas en que vivió. Sus planteamientos, su filosofía política, son una vena de doctrina cívica de plena vigencia.

Todos los miembros de la familia Maura destacaron en el mundo cultural y espiritual de Mallorca.