Carolina Cerezuela y su hija Carla se convierten en embajadoras de la Moda Artesana de Mallorca

Carolina Cerezuela y su hija Carla serán las embajadoras de Moda Artesana de Mallorca, la nueva marca de prendas textiles, joyería y complementos que se presentará el próximo viernes en el Teatre Principal de Palma. La revista ¡Hola! ha adelantado que este será el debut como modelo de la joven de 15 años, la primera de los tres hijos que la actriz y cantante tiene con el extenista Carlos Moyá.

En una entrevista exclusiva con la revista, Carolina Cerezuela y Carla desvelan que ambas son embajadoras de la nueva marca impulsada desde el Consell de Mallorca y en la que participan diferentes artesanos de la isla, donde residen los Moyá Cerezuela. La actriz comenta la ilusión que le hace este proyecto “tan arraigado a la familia y tan nuestro”, tal como recoge ¡Hola!, y también explica que en calidad de embajadoras tendrán eventos y desfiles a lo largo de todo el año, tras la presentación en el Teatro Principal de Palma, el próximo 27 de febrero.

En esta entrevista madre e hija posan en la terraza de un conocido hotel de Mallorca, con el mar de fondo. Ambas hablan de su relación y declaran que tienen en común la afición por la moda y el deporte. Además, la joven avanza que quiere ser modelo y actriz.

La nueva marca

La marca Moda Artesana de Mallorca representa a 18 artesanos de diferentes especialidades, desde la joyería al diseño textil, pero también calzado, fibras vegetales y cuero. El pasado mes de enero debía haberse presentado con un desfile en los Cines Callao, en el marco de la feria Fitur, pero fue cancelado como el resto de actos oficiales tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba.

Noticias relacionadas

Los artesanos y empresas que forman parte de esta marca son Bujosa Artesania Tèxtil (Marc Sanz, de Santa Maria); Feel Mallorca (Joana Borràs, de Alaró) Maria Genovard Atelier, de Artà; Moraduix (Àngela Vallori, de Inca); Teixits Riera (Biel Riera, de Lloseta), Teixits Vicens (Tomeu Fuster, de Pollença) y Vius Esporles (Catalina Borràs, de Esporles) en tejidos y confección. En ornamentación, A. Fuster Joiers (Antoni Fuster, de Cala Rajada), Alicia Forteza Joies (Palma), Damià Mulet i Vanrell Joies (Campos), Carlos Tellechea Joyería (Sóller) y JVP Joyería (Javier Vallori, de Pollença). De la familia de fibras vegetales, Antic Mallorca (Araceli Iranzo, de Llubí), Espai Kamàndalu (Laura Micheletti, de Artà), Yolitas (Yolanda Izquierdo, de Cala Rajada) y Paumes i Brins (Pep Toni Ferrer, de Establiments). En piel y cuero, Mastrenat (Antoni Alcal, de Pollença) y, en calzado, Ben Calçat, (Paco Mira, de Sóller).