La Banda Municipal de Palma graba obras del compositor belga Bart Picqueur y otros autores emergentes

La Banda Municipal de Palma ha realizado a lo largo de febrero una grabación discográfica de una selección de obras del prestigioso compositor belga Bart Picqueur (Zele, 1972) y otros autores emergentes.

La iniciativa nace de la apuesta de la banda por la difusión de la música contemporánea y está vinculada también su compromiso con el apoyo a la creación artística.

Además, según ha destacado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, supone un paso adelante en el refuerzo del perfil artístico de la banda, que de este modo amplía su horizonte interpretativo y su presencia en el ámbito internacional.

Al mismo tiempo, la grabación ha facilitado a Picqueur la posibilidad de disponer de una grabación profesional de alta calidad de sus obras, lo que contribuirá a su divulgación.

La presentación de las obras que han sido objeto de grabación tuvo lugar en el transcurso de un concierto que se desarrolló en el Auditorio del Conservatorio Superior de Música de Baleares, durante el cual el público asistió en directo a la interpretación de los temas grabados.

El concierto se dividió en dos partes y contó con la presencia de Picqueur como director invitado. Del compositor belga se interpretaron las creaciones Emotions, Eternity, Al Maestrissimo -fue su estreno a nivel mundial-, Aygue y el tango Red shoe danceries.

El programa se completó con las obras de otros autores contemporáneos, como Opzij, de Frank De Wulf; A Caturla Tribute, de Teo Aparicio Barberán; Tango for Smokey Eyes, de Dietrich Van Akelyen), y el pasodoble L'encantada, de Joan de Nadau.