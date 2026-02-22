El papel de Mallorca en la novela premiada de David Uclés

La ciudad de las luces muertas es la versión escrita de Una batalla tras otra, donde el desorden ahoga a la brillantez. La novela que le ha merecido el premio Nadal a David Uclés refuerza por contraste la tarea infernal acometida por John Dos Passos con un resultado inmarcesible. También encumbra al Bob Dylan desencadenado de Desolation row, el caos obedece a reglas rígidas que ignora el novelista andaluz.

En lo positivo, La ciudad etcétera se lee en un suspiro, con lo cual no deja tiempo para el arrepentimiento, aunque tampoco se alterarían los ciclos artísticos si nunca hubiera sido escrita. Amontona la mayor condensación de negritas desde Umbral, aunque ya quisiera su autor desempeñarse con la pericia zigzagueante de Frank el Destripador.

El último Nadal transcurre en una Barcelona descatalanizada y no merece francamente la atención que ha suscitado, lo cual no obsta para felicitar a Uclés por haber liderado un recambio generacional. Además, la anemia nuclear disfrazada de ebullición frenética permite concentrarse en aspectos subsidiarios de la trama. Por ejemplo, en el papel de Mallorca en la novela.

«El fotógrafo» Julio Cortázar y «el mexicano» Carlos Fuentes recorren el hospital de la Santa Creu, con «una sala acristalada donde dos enfermos de tuberculosis se hacían caricias y se narraban a qué les sonaba el mar a cada uno -el más alto era el escritor Blai Bonet, aunque no lo reconocieron-». Tanto el autor de Rayuela como el creador de Terra Nostra gozan de vinculación con Mallorca, y desde luego que en la recreación del segundo en La ciudad etcétera no hallamos ni rastro de su fisonomía intelectual.

Uclés acusa a Bernanos, que escribió en Mallorca su obra mortuoria fundamental, de que su «corazón se había cambiado de salto de la izquierda a la derecha». Asimismo, en la geografía de La ciudad etcétera también aparece «la pastelería La Mallorquina», citada junto a «los cactus de los recién inaugurados jardines de Mossèn Costa i Llobera». O de Mossèn Alcover, como diría la presidenta de Balears.

Al desfilar la comitiva inacabable por el café de la Ópera se plantea una cuestión apasionante, «¿sabía que a esta cafetería la apodaron La Mallorquina?» Curiosa mallorquinización de Barcelona, abunda más el fenómeno inverso. En lo arquitectónico no faltan Domènech i Montaner o Sert, ambos ligados al Gran Hotel palmesano y al taller de Son Boter.

Es innecesario remarcar que Miró en persona frecuenta La ciudad etcétera. De nuevo, es imposible formarse una idea sobre el artista por las prisas de su retratista, aunque la Barcelona súbitamente oscurecida en la novela recibe un remedio mironiano. «Podría encargarme de decorar las aceras con los azulejos brillosos de mis esculturas». Ya solo falta Cela, a quien Terenci Moix encuadra entre los «escritores que me llaman invertido».

Mallorca es el escenario adyacente y flotante de La ciudad etcétera. Sin embargo, la asociación deviene radical aunque no especificada en el bombardeo aéreo que salpica la novela. La acometida procede de la Aviazione Legionaria fascista que despegaba de Pollença y Palma para castigar a la Barcelona republicana, otra de memoria histórica.