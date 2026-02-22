Maria Antònia Perelló, biógrafa: «Joan Alcover también fue un hombre de paz y un defensor de la mujer»

«Joan Alcover fue mucho más que un poeta, fue un gran pensador y un crítico literario de primera magnitud, además de un hombre de paz. Rechazó cualquier manifestación de la violencia y la guerra, se posicionó contra la pena de muerte y defendió a la mujer, a la que consideraba esencial en la vida social y cultural», afirma Maria Antònia Perelló Femenia (Inca, 1957), biógrafa y especialista en el autor que presentará este lunes, en la sala de plenos del Consell, en el marco del Any Joan Alcover, el volumen Prosa completa (Nova Editorial Moll).

Licenciada en Filologia Catalana (1993) y doctora en Llengua i Literatura Catalanes (2010) por la Universitat de les Illes Balears con la tesis Itinerari poètic de Joan Alcover, vida i obra, Premi Extraordinari de Doctorat, Perelló suma veinte años dedicados a esta figura fundamental de la literatura catalana, «uno de los grandes autores que puso los pilares para las futuras generaciones, no solo de la poesía, también de la crítica literaria».

Con este primer volumen, que incluye toda la prosa de Joan Alcover, tanto en catalán como en castellano, «nos demuestra que no solo es el poeta enamorado de la música popular que podemos encontrar en las canciones de la Serra, el poeta sublime de las elegías de Cap al tard, el poeta reflexivo de los Poemes biblics, sino también un crítico brillante», subraya.

"El catalán es, entre nosotros, la única expresión posible del escritor-artista"

La prosa de Alcover se manifiesta en textos como La llengua materna (1903) que rubrica la definitiva apuesta por el catalán, o su intervención en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, en el Ateneu de Barcelona, en 1906, donde dejó bien claro que «el catalán es, entre nosotros, la única expresión posible del escritor-artista».

«En aquel primer Congrés dijo que se consideraba un profano, un soñador, un contemplador, un observador que simplemente quiere expresar su visión del arte y de la vida», apunta.

Cinco años antes, en Manacor, en 1901, ya había expresado unas ideas similares que defienden la sinceridad y la autenticidad en la creación artística: «Seáis especialistas pero sin dejar de ser hombres, si queréis ser universales conservar el aire de familia, y si queréis triunfar fuera de Mallorca, seáis mallorquines».

Maria Antònia Perelló, biógrafa y especialista en la obra de Joan Alcover / MANU MIELNIEZUK

«El volumen —explica Perelló— recoge conferencias, discursos y artículos escritos en lengua castellana y catalana, y nos muestra esta noble figura de Joan Alcover y su espíritu elevado rodeado de una clarividencia, firmeza y prestigio singulares. ¿Por qué escribía en aquel momento en catalán y castellano? Porque él empezó a escribir en un momento en que la lengua de la cultura era el castellano, tenía una formación castellana y cuando escribía los primeros artículos de crítica literaria y primeros poemas los publicaba en revistas de Mallorca como El isleño o Revista balear, casi todas en castellano».

Humilde y sabio

Una de sus reflexiones más destacadas se encuentra en Humanització de l’art (1904), donde se declaró «partidario de la libertad absoluta» en materia de creación, rechazó la literatura como artificio elitista y defendió el acceso de todos a la cultura, «el arte abierto y popularizable» y «el arte utilitario a beneficio del artista, de los pueblos y del arte».

«Joan Alcover se consideraba una persona muy humilde y la vez era un gran sabio. Se consideraba poeta en tanto que hombre y creía que la poesía debía estar al servicio del hombre», remarca su biógrafa, para añadir: «El arte tiene que llevar algo de luz consoladora al hombre que puede, quizá, ayudarle a mejorar la vida. No puede ser un arte divorciado de la vida, sino un arte arraigado a la tierra y sus gentes».

Música y lectura de sus fragmentos, este lunes en el Consell de Mallorca

La presentación del volumen Prosa completa, con el que Nova Editorial Moll descubre el compromiso de Alcover con el pueblo mallorquín y la lengua catalana, así como sus vínculos con personajes tan diversos como Gabriel Maura, Marià Aguiló, Gabriel Alomar, Antoni Maria Alcover, Costa i Llobera, Miquel dels Sants Oliver o Santiago Rusiñol, tendrá lugar este lunes en la sala de plenos del Consell, a las 12.30 horas, en el transcurso de un acto que será presentado por la actriz Neus Cortès y que contará con la actuación del músico y compositor Antoni Nadal, a la flauta travessera. También se podrán escuchar fragmentos de su prosa en la voz de los actores Maria Rosselló y Martí Gallardo.