José van Dam | La veu noble

La mort de José van Dam, el passat 17 de febrer amb 85 anys, tanca una de les trajectòries més sòlides i respectades del panorama líric europeu de la segona meitat del segle XX. Amb ell desapareix una veu de baix-baríton que va saber unir autoritat vocal amb una enorme capacitat per dotar cada personatge d’una riquesa escènica com pocs cantants ho han sabut fer.

Format al Conservatori de Brussel·les, la seva vinculació amb La Monnaie, el famós teatre belga i posteriorment amb l’Òpera de Paris consolidà una carrera basada en un extens repertori: de Mozart a Wagner, de l’òpera francesa a la italiana, combinant estils i èpoques de manera molt professional i sense, aparentment, esforç.

El cinema contribuí també a fixar la seva imatge artística. A Le Maître de musique de Gerard Corbiau encarnava un mestre de cant i també, sota la direcció de Joseph Losey, participà en la versió cinematogràfica de Don Giovanni, una lectura visualment poderosa de l’òpera mozartiana, traslladada a Venècia i que, amb el temps ha esdevingut un document imprescindible per entendre una manera d’interpretar Mozart a la pantalla gran.

A Mallorca, el seu nom queda unit al del compositor Toni Parera Fons en un projecte d’alta densitat espiritual: el disc Les trente-trois noms de Dieu, basat en textos de Marguerite Yourcenar. La reflexió literària de l’escriptora francesa trobà en la música de Parera una traducció sonora d’intensa càrrega simbòlica. Van Dam assumí aquestes pàgines amb un recolliment exemplar, convertint cada nom en una meditació. Escoltau-lo i comprovareu l’emotivitat que aquesta interpretació de les cançons del compositor mallorquí contenen. I és que José van Dam entenia el cant com un acte de responsabilitat artística. I aquesta lliçó, més enllà del temps, perdurarà sempre.