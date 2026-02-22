Mitologies
Un horitzó de dignitat
Em diuen, i a mi em costa d’entendre, que un equip de futbol actua amb una repartició de rols i amb tanta disciplina com si fos una orquestra simfònica. Si un jugador fa una falta és com si un músic es llençàs a fer una nota lliure, descompassada. En un i altre cas les normes establertes han d’esser respectades amb absolut rigor. És una qüestió de disciplina. I aquestes normes són les mateixes per a tots els equips de futbol i per a tots els arbitradors, els jutges del joc. Llavors, igualment succeeix amb totes les orquestres simfòniques de la terra. Des de Moscou a Londres han de seguir les mateixes pautes.
Si per tot arreu, la gent és capaç de respectar de manera universal les regles del futbol, per què, de la mateixa manera, no s’han de poder respectar les normes i els principis que són a la base de la democràcia? Podem pensar que la democràcia no és un valor universal, obert a tots els homes i les dones? Em faig aquesta pregunta, aquests dies, en què sonen les trompetes que anuncien la decadència dels valors democràtics i el perill en què es troben. No és difícil de constatar que no som capaços de posar-nos d’acord en el respecte a un mínim de normes que ens possibilitin viure plegats. No crec que sigui possible pensar en un projecte de mínims. Dissortadament, molts no hi estarien d’acord. I quins haurien d’esser aquests mínims?
Però quines son les causes de la decadència democràtica de què es parla cada dia? Vull pensar en l’erosió dels principis morals que la sostenen: hi ha qui ha perdut la vergonya de dir mentides. Els que no han participat en l’ aprovació d’una llei no la respecten, tot i que ho ha fet la majoria parlamentària, la polarització política, l’insult com a estratègia d’atac, la deslegitimitzacoó de l’adversari, la degradació del debat públic. Tot això produeix una sensació de fatiga. Zygmunt Bauman parlava de la modernitat líquida: els vincles amb la realitat esdevenen magres, el sentiment de responsabilitat esdevé fràgil, el compromís amb els problemes col·lectius és dèbil. I la pluralitat comença a deixar d’esser acceptada com una riquesa. S’evapora el sentiment moral.
Record ara unes paraules del poeta Miquel Martí Pol: la democràcia és un horitzó de dignitat compartida. M’agrada la idea de dignitat compartida. Però de quina dignitat pot parlar-se, quan un home se sent impotent i petit i maltractat pels poders econòmics i mediàtics?
Llavors arriba la manipulació del llenguatge. Les paraules no tenen el mateix significat per tothom. G. Orwell va parlar de com aquesta manipulació empobreix la llibertat, perquè la llengua no és solament un instrument de comunicació, sinó que esdevé un territori polític. Tanta parloteria ha derivat en una desconfiança general en les paraules. Paga la pena recordar-se d’Alícia, perduda al país de les meravelles. Per què les paraules a vegades signifiquen una cosa i, més tard, les mateixes paraules en signifiquen una altra?, pregunta. La resposta és coneguda: Això depèn de qui comanda. El poder manipula els significats. I els significats no són mai innocents.
Hauríem de saber, i ningú no se n’hauria de desentendre ni oblidar-ho, el que ha costat tant de construir la mica de democràcia que ens queda. Ja sé que no és gran cosa, però també sé la mesura de l’esforç enorme que ha suposat la conquesta de les petites llibertats que tenim dins les mans, ara en perill. Com una embosta d’aigua que es perd entre els dits i cau al trespol, només que l’estrenyis una mica. Hi ha massa renou. I la corrupció no és sols econòmica. Hi ha algú a qui encara li queda alguna cosa que s’assembla a un ideal? També és una paraula malgastada. I només resta l’afany de benefici.
