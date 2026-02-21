Sin puente y sobre aguas turbulentas

El mar bravo y atempestado es uno más (y no cualquiera) de los elementos que configuran la acción de Der fliegende Holländer, la cuarta ópera de Richard Wagner y la primera de la nueva etapa que configura la ópera dramática romántica.

Así lo han entendido los diseñadores de esta producción, con Macelo Lomadero al frente y que esta semana presenta el Teatre Principal de Palma en su temporada operística. El mar, siempre presente en esa escenografía que conjuga elementos con proyecciones, es el espacio en el que se desencadena la acción y se cierra el drama, con la consiguiente redención ofrecida a través del suicidio de la protagonista, Senta, aquí interpretada por la soprano Iwona Sobotka, un nombre que debemos poner en la lista de oro de los cantantes que han visitado esas temporadas líricas en Mallorca, pues ella fue, sin duda, la más sobresaliente de un elenco de alta calificación y en el que casi al mismo nivel debemos situar al bajo barítono George Gagnidze como Holandés y al Daland cantado por el bajo Vazgen Gazaryan. Los tres conformaron una lista de voces excelentes en la que debemos incluir al tenor Alejandro Roy como Erik, a la mezzosoprano Ana Ibarra y a nuestro Joan Laínez, que brilló en su nada sencillo papel de timonel, demostrando que también puede asumir papeles de ópera no italiana.

El coro, tanto por separado (hombre y mujeres) como de manera conjunta cantó bien sus intervenciones, que no son pocas en esa obra llena de detalles vocales. Y por lo que a la orquesta se refiere, un tanto débil en las cuerdas, aunque resolutiva en su conjunto, a las órdenes de Guillermo García Calvo, que demostró conocer los detalles de la obra así como el espacio sonoro en el que se movía.

Vestuario de notable, como la iluminación y sobresaliente el espacio escénico, con los cambios de decorado realizados sin pausas, como ya es habitual en los mejores teatros cuando se presenta este título.

Remarcable el lleno total y los aplausos entusiastas al final de la sesión, lo que demuestra que se le está perdiendo el miedo al compositor alemán.

Con todo esto podemos acordar que Wagner puede ser uno más de los compositores que muestren su buen hacer en las temporadas de ópera. Claro que no pedimos un

{"anchor-link":true}

o un

{"anchor-link":true}

en el Teatre, pues se necesitan muchos más instrumentistas en el foso, pero ¿por qué no utilizar el Auditorium de manera puntual para estos menesteres? Ahí lo dejo.