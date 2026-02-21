Las obras de Franck y Mendelssohn abren el Ciclo Piano Mar en el Náutico

Ayer, viernes, por la mañana, tuvo lugar en el Club Náutico de Palma la presentación del VI Ciclo Piano Mar, organizado por el Real Club Náutico de Palma.

Durante el acto se anunciaron los próximos conciertos del ciclo y en concreto el segundo, que tuvo lugar ayer tarde. En él, actuaron la pianista Julia Martínez y la violinista Catalina Sureda, quienes interpretaron un programa titulado Herencia romántica y centrado en obras de César Franck y Félix Mendelssohn.

Para las intérpretes, el programa «ofrece una selección de obras de dos grandes compositores del Romanticismo europeo y que constituyen un recorrido por algunos de los momentos más representativos de la música de cámara del siglo XIX, pues si la Sonata para violín y piano de Franck es una obra fundamental del repertorio por su estructura cíclica y su riqueza expresiva, las Canciones sin palabras de Mendelssohn, en versión para piano y violín, muestran el refinamiento melódico y la elegancia formal de uno de los compositores más destacados del Romanticismo temprano».

Este ciclo, abierto a todo el público, tiene como sede la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma y todos los conciertos tienen como elemento común la utilización del piano histórico del club, fabricado en 1843, que continúa en activo gracias a su conservación a cargo del luthier Pere Josep Garcías.

El conjunto de conciertos empezó el pasado 23 de enero con el Berimbau Project, un cuarteto que apuesta per un repertorio centrado en la música popular del Brasil. El grupo, formado por Sergi Sellés al piano, la cantante y percusionista Aninha Paschoal, Juanan Torandell al contrabajo y Rubén García a la batería, inauguró la presente edición del ciclo con una propuesta musical íntima y rítmica.

Noticias relacionadas

De cara a las próximas citas, que se han programado hasta diciembre, tenemos al Barroco jazz by Sury (20 marzo), Musicales de Broadway (17 abril), Rithm’ blues con Hayide Company (15 mayo), Sellés latín quartet (19 junio), un recital de Blues (23 octubre), Soul con Yudith Collazo trio (20 noviembre) y Jazz flamenco con el trio Habichuela, Josep Palou y Miron Rafajlovic (18 diciembre).