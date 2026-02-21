Música
Las obras de Franck y Mendelssohn abren el Ciclo Piano Mar en el Náutico
La presentación ayer de los conciertos que tendrán lugar en esta sexta edición, programado hasta diciembre, contó con la actuación de la pianista Julia Martínez y la violinista Catalina Sureda
Ayer, viernes, por la mañana, tuvo lugar en el Club Náutico de Palma la presentación del VI Ciclo Piano Mar, organizado por el Real Club Náutico de Palma.
Durante el acto se anunciaron los próximos conciertos del ciclo y en concreto el segundo, que tuvo lugar ayer tarde. En él, actuaron la pianista Julia Martínez y la violinista Catalina Sureda, quienes interpretaron un programa titulado Herencia romántica y centrado en obras de César Franck y Félix Mendelssohn.
Para las intérpretes, el programa «ofrece una selección de obras de dos grandes compositores del Romanticismo europeo y que constituyen un recorrido por algunos de los momentos más representativos de la música de cámara del siglo XIX, pues si la Sonata para violín y piano de Franck es una obra fundamental del repertorio por su estructura cíclica y su riqueza expresiva, las Canciones sin palabras de Mendelssohn, en versión para piano y violín, muestran el refinamiento melódico y la elegancia formal de uno de los compositores más destacados del Romanticismo temprano».
Este ciclo, abierto a todo el público, tiene como sede la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma y todos los conciertos tienen como elemento común la utilización del piano histórico del club, fabricado en 1843, que continúa en activo gracias a su conservación a cargo del luthier Pere Josep Garcías.
El conjunto de conciertos empezó el pasado 23 de enero con el Berimbau Project, un cuarteto que apuesta per un repertorio centrado en la música popular del Brasil. El grupo, formado por Sergi Sellés al piano, la cantante y percusionista Aninha Paschoal, Juanan Torandell al contrabajo y Rubén García a la batería, inauguró la presente edición del ciclo con una propuesta musical íntima y rítmica.
De cara a las próximas citas, que se han programado hasta diciembre, tenemos al Barroco jazz by Sury (20 marzo), Musicales de Broadway (17 abril), Rithm’ blues con Hayide Company (15 mayo), Sellés latín quartet (19 junio), un recital de Blues (23 octubre), Soul con Yudith Collazo trio (20 noviembre) y Jazz flamenco con el trio Habichuela, Josep Palou y Miron Rafajlovic (18 diciembre).
Suscríbete para seguir leyendo
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista e 'influencer', con más de 400.000 seguidores
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- La orden de Sant Felip Neri expulsa al cura del oratorio de Porreres y le obliga a marcharse
- Muere un ciclista al colisionar con dos furgonetas en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia
- Baleares aprueba el reglamento de taxi y VTC y descarta aceptar 10.000 nuevas licencias
- La baronesa Thyssen retira de la venta su mansión de lujo en Mallorca y la ofrece en alquiler por 16.000 euros al mes
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca