La Prèvia
Música a la part forana
Per aquest cap de setmana la música serà molt present a diferents indrets de la Part Forana de Mallorca, tot i que a Palma també hi haurà propostes interessants.
Per començar, avui matí i a l’església d’Alaró (11.30h), l’organista valencià Marc Balaguer oferirà un concert amb obres de Cabanilles i Bach.
De cara el capvespre i a l’església parroquial de Sant Joan (20h), la Coral de Porreres participarà en els actes del Cinquantenari de la Coral Santjoanera.
El Palau de Congressos de Palma acollirà, també avui i a les 19 hores la Banda de Música de Marratxí amb Johan de Meij com a director.
A l’església palmesana de Santa Creu, segueix avui el cicle d’orgue, amb l’italià Lorenzo Ghielmi (20.30h) i a l’Hotel Son Vida (19h), el pianista Rafael González interpretarà obres de Brahms, Mozart, Gershwin i el Pare Soler en un recital benèfic destinat a Sant Joan de Déu.
Per altra banda, el Cap de Setmana d’experimentació sonora de la Colònia de Sant Pere, ens proposa pe avui dues activitats: al matí (12h), una sessió electroacústica i l’horabaixa tres passes a partir de les 18 hores d’una videoprojecció de l’artista Harald Weiss en el Celler Cultural. Les dues convocatòries seran en el Celler Cultural.
En el Casal de Peguera (19h), Sergi Sellès oferirà una sessió de jazz.
A Palma en el Teatre Xesc Forteza, avui i demà cicle de dansa.
A Inca i en el Teatre (19h), Paüra, un espectacle d’humor, música i clown per a tota la família que ens convida a conviure amb la por i a transformar-la en un joc mentre sona la música en directe.
Per demà diumenge, tenim una de les obres més emblemàtiques de Bach, L’ofrena Musical que el mestre va escriure a partir d’un tema que li va proposar l’emperador i flautista aficionat Frederic II de Prússia. Els intèrprets seran els membres de l’Accademai Hermanns. La cita és a les 18 hores en el Claustre de Sant Domingo d’Inca i està inclosa dins el Festival de Música Barroca.
I tot, sense oblidar que demà diumenge tenim la darrera funció de L’holandès errant de Wagner en el Teatre Principal de Palma (18h).
