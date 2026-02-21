Literatura
Juan del Val presenta en Palma la ganadora del Planeta, ‘Vera, una historia de amor’
El escritor Juan del Val presentó ayer en Palma la novela ganadora de la última edición del Premio Planeta, Vera, una historia de amor. El autor firmó libros en el auditorio de la ONCE y conversó sobre la novela y su protagonista, que «recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a hacerse preguntas que nunca se había permitido».
