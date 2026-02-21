Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Literatura

Juan del Val presenta en Palma la ganadora del Planeta, ‘Vera, una historia de amor’

Juan del Val presenta en Palma la ganadora del Planeta, ‘Vera, una historia de amor’ / Manu Mielniezuk

Redacción Cultura

El escritor Juan del Val presentó ayer en Palma la novela ganadora de la última edición del Premio Planeta, Vera, una historia de amor. El autor firmó libros en el auditorio de la ONCE y conversó sobre la novela y su protagonista, que «recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a hacerse preguntas que nunca se había permitido».

