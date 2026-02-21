Joan Fontcuberta: "Tendría que haber un ministerio de Inteligencia Artificial"

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955), uno de los fotógrafos catalanes con mayor proyección internacional, reflexionó ayer en Llucmajor sobre la Inteligencia Artificial (IA) y la fotografía en el transcurso de la presentación de la programación del Centre Internacional Toni Catany para 2026, donde participará con dos exposiciones. Premio Nacional de Fotografía en 1998, Fontcuberta, que mantuvo una relación de amistad con Catany, a quien se refirió como “una bestia fotográfica”, también será protagonista de otras dos muestras, enmarcadas en el Mallorca PhotoFest.

Fontcuberta, que también ejerce como teórico de la imagen fotográfica y como editor fotográfico, confesó que hace tiempo que deseaba colaborar con la Fundació Toni Catany pero por “circunstancias profesionales y de la vida” no ha podido hacerlo hasta ahora. “En esta especie de gran embolado fotográfico que habrá en Mallorca tendré el gusto de hacer un ‘ménage à trois’, porque simultáneamente haré una exposición en la Galeria Xavier Fiol; otra, de carácter casi retrospectivo, que se titulará 'Wunderkammer' (‘Gabinete de curiosidades’), en la planta noble del Casal Solleric; y un programa doble, en el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany”, adelantó.

Este programa doble constará, por un lado, de una serie nueva, ‘La Via Làctia’, relacionada con la ‘Galàxia Fontcuberta’ [nombre de la propuesta conjunta del Solleric y la FTC que se incluye dentro de la programación del Mallorca PhotoFest 2026]; y por otro, de un homenaje a Toni Catany y Tomàs Monserrat, bajo el título de ‘Retratar arbres’. “A partir de un poema de Neruda, llamado ‘Oda al laboratorista’, lo que hago es recoger una especie de mirada transversal de prácticamente todo lo que he hecho, mezclando fotografías de diferentes proyectos, hay fotos de los 70, 80, 90, de archivos y fotografías hechas con IA para articular todo un discurso que comienza con el Big Bang y concluye con la destrucción de Gaza. Es como una panorámica, una visión transversal y hasta cierto punto un testamento artístico”, explicó.

Su relación con la IA

Preguntado por la relación que mantiene con la IA, una cuestión que aborda en su libro ‘Desbordar el espejo. La fotografía, de la alquimia al algoritmo’, Fontcuberta comentó que para él la IA viene a ser “el resultado de una herencia que empieza con el siglo de las luces y la ilustración, es decir, en ese momento aparece el término de una ilustración científica donde el detalle, la precisión y la exactitud son el objetivo. En una primera instancia eso lo cumple la fotografía, que viene a ser como el hecho de que la naturaleza se representa a sí misma. Durante dos siglos la fotografía ha acumulado un patrimonio de trillones de imágenes que ahora son fagocitadas para entrenar unos determinados sistemas de visualización. Lo que en el siglo XVIII se hacía con un pincel, en el siglo XIX y XX se hecho con una cámara y en el siglo XXI, más adelante, será con algoritmos. Pero la ideología subyacente a estas imágenes, el realismo, la búsqueda de la exactitud, de la precisión, sigue siendo la misma. A veces perdemos mucho tiempo discutiendo si la fotografía algorítmica es fotografía o no. ¿Por qué no le llamamos ya realismo, o fotorealismo ya? Habría que buscar algún término que solvente este problema”.

En cualquier caso defendió que para él la IA es “una herramienta, toda una cultura”. Así, afirmó que “tendría que haber un ministerio de Inteligencia Artificial porque la IA es tan importante hoy como la economía, el transporte o Hacienda. Todo va a estar regido por la IA. Por lo tanto, no puede quedar en manos de corporaciones multinacionales privadas que no tienen el bien común como horizonte, sino los beneficios para sus accionistas. Ahí tiene que haber una solución política, económica, muy urgente”.

Durante su reflexión, Fontcuberta señaló que “como fabricante de imágenes o como alguien que piensa las imágenes para pensar con imágenes, veo que disponemos hoy de una paleta que amplía de una manera descomunal nuestra posibilidad de crear imágenes, y además lo hace facilitándonos el trabajo, ahorrándonos tiempo y energía que podemos derivar hacia pensar, imaginar, fabular, poetizar. Yo puedo salir a la calle y con mi cámara hacer la fotografía de un árbol o plantarme delante de la pantalla del ordenador y obtener una fotografía muy similar a la que obtengo con la cámara porque a partir de unos primeros resultados voy modificando las instrucciones del ‘promt’ hasta obtener algo que es plausible respecto a la idea que yo perseguía. Es decir, que el mecanismo de trabajo es muy distinto pero el objetivo, es decir la imagen que tú tienes en la cabeza y que al final la consigues, repito, con lápiz, con una cámara o con un ordenador, es lo de menos. Lo importante es el concepto, el relato, la expresividad... Yo no veo más problema que el asumir que en todo progreso hay pérdidas y ganancias y que se trata de poner una balanza. Y yo creo que es mucho más positivo. Y es que además no podemos poner puertas al agua y esa evolución seguirá adelante. Yo abogo por conocerla, por alfabetizarnos en la IA porque si hemos de resistir mejor es desde la perspectiva de conocerla. El debate de todas maneras se está desmadrando e incluso se está volviendo un poco agrio”.

Insultado en redes

En este sentido el reputado fotógrafo barcelonés confesó que hace solo unos días en su cuenta de Instagram “alguien que se escudaba en el anonimato me insultó y me llamaba traidor (…). Este no es el debate. Esas actitudes revelan frustración, impotencia e incapacidad para adaptarse a un mundo cambiante. Son actitudes de dinosaurio. Ha caído un meteorito y no queremos darnos cuenta de que el ecosistema visual ha cambiado radicalmente. Hemos de aceptar la realidad y hemos de entenderla, conocerla y combatirla si hace falta, pero no desde el rechazo, sino al revés, a partir de una actitud lo más fundamentada que podamos”.

Elogios a Toni Catany

Al margen de ‘La Via Làctia’, que se inaugurará el 29 de abril, Fontcuberta también presentará en el centro de Llucmajor la exposición ‘Retratar arbres’, un homenaje a Toni Catany, a quien definió como “una bestia fotográfica”, alguien a quien “le salía la fotografía por los poros, y en cualquier dominio en el que se dedicara hacía maravillas. Era una persona con una gran sensibilidad, con una poética interior, con una mochila literaria. Nos dio una manera de ver las cosas con un estilo muy personal y muy marcado que dejó impronta. Tiene un lugar en el panteón de la fotografía. Y como persona era bastante particular, muy meticuloso y cuidadoso, a mí a veces me parecía obsesivo, pero también generoso, abierto. Yo pasé muy buenos ratos con él, conversando, viajando, hablando”.