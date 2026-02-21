Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere ciclista accidenteReglamento taxi y VTCEnvenedadora PalmaCatalán inmigrantesExpulsión Oratorio PorreresSentencia Ryanair
instagramlinkedin

DIONÍS A TAULA

Un escumós de Mallorca amb perfil propi (1)

Pere Seda. Vins i Celler

Pere Seda. Vins i Celler

Pere Seda. Vins i Celler / Pere Seda

Bartomeu Font Sbert

Bartomeu Font Sbert

El vi escumós s’associa al brindis de les celebracions, però no cal cap ocasió especial per beure’n, sigui amb unes postres o amb un plat salat. Fa devers 20 anys el celler Pere Seda va apostar per crear-ne un de propi. «Com que som novells en aquest tipus de vi, en un començament no en vàrem elaborar cada any», explica Tòfol Reus, gerent i vinater de Pere Seda. Avui dia, sí que fa part del seu catàleg de productes, amb un tiratge aproximat de 5.000 ampolles cada any.

La idea d’elaborar-ne un va ser de Pere Reus Jaume, soci i descendent del creador del celler, Pere Reus i Morro. Tòfol Reus el recorda amb estimació: «sempre tenia molta d’iniciativa. A més de l’escumós, també va impulsar el nostre vi d’agulla, Copinya; i anteriorment, fa devers quatre dècades, també va ser qui va apostar dins Pere Seda per fer vins de criança i reserves envellits dins botes de roure».

La curolla de fer un escumós va començar amb un parell de botelles, de les quals n’hi havia que fermentaven pitjor i d’altres que ho feien d’una manera molt encertada. Pere Reus Jaume seguia un procés molt artesanal i, bàsicament, dedicava la beguda a autoconsum i com a detall per obsequiar els amics. Gràcies al refinament de tècniques, a la inversió en maquinària i sense perdre el caràcter artesanal de l’inici, el producte es va professionalitzar per aconseguir el Brut Nature de Pere Seda actual, un vi consolidat i amb un perfil propi.

Noticias relacionadas

Les varietats que empren són chardonnay, parellada, premsal i giró ros. Segons com sigui la collita o el grau alcohòlic del raïm n’empren unes varietats de raïm o unes altres de les esmentades. El Brut Nature que es comercialitza actualment s’ha elaborat amb parellada i giró ros. Se segueix el mètode champenoise, també dit tradicional, per elaborar-lo: al vi base, s’hi afegeixen sucres i llevats; a continuació s’envasa i, dins el bòtil, el vi fa la segona fermentació durant un mínim de 9 mesos, en rima, dins la cava centenària del celler de Pere Seda. La setmana vinent, en continuarem parlant.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents