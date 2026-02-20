Ureña, Fortes y David Galván, primer cartel de la temporada

Las presentaciones en la isla de la novillera Olga Casado, del rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, y de los matadores Paco Ureña y Miguel Ángel Perera; junto con la repetición de la ganadería de Miura, en esta ocasión en Muro, son las principales novedades de la temporada taurina en la Part Forana y que fue presentada en el Círculo Mallorquín por los empresarios de Balears Cambio Tercio, Francisco D’Agostini y Javier Conde.

Tal y como adelantó este periódico serán cuatro las corridas que se celebrarán entre Inca y Muro.

Así, la primera contará con reses de Samuel Flores, y Paco Ureña, Jiménez Fortes y David Galván en el cartel. A las cinco de la tarde del 29 de marzo, Domingo de Ramos.

En el segundo festejo, también en Inca, con toros de El Capea actuarán el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los triunfadores Borja Jiménez y Marco Pérez que lidiarán ejemplares de La Palmosilla. Será el domingo 17 de mayo a las seis y media.

El sábado 20 de junio, con motivo de las fiestas de Sant Joan en Muro, torearán Antonio Ferrera, que vuelve tras la grave sesión que sufrió hace años en este coso, junto Miguel Ángel Perera y la presentación de la novedad de la novillera Olga Casado, con toros del Niño de la Capea.

Por último, el 1 domingo, 13 de septiembre, también en Muro, se anuncia la repetición de la ganadería de Miura, que el año pasado puso el «No hay billetes» en Inca, con el rejoneador malagueño Ferrer Martín y los matadores Damián Castaño y el venezolano José Enrique Colombo. Estos dos últimos festejos tendrán su inicio a las seis y media de la tarde.