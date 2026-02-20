Un grupo de Mallorca de danza adaptada bailará en el concurso nacional

Los alumnos del grupo de baile adaptado del proyecto Dansa per a Tothom, de la escuela ArtDansa, participan este sábado en la fase regional del Concurso Nacional de Danza (CND), que se celebra en el Conservatorio.

Es la primera vez que la iniciativa pionera en Mallorca dirigida a personas con diferentes capacidades forma parte de una competición y lo hace dentro de la categoría denominada Diversity, introducida hace dos años y que supone «un paso muy importante en cuanto a inclusión y visibilidad de todos los aficionados al baile con diversidad funcional», como afirma la directora de ArtDansa, Esperanza Mir.

Más allá del certamen, para su centro lo valioso es «normalizar el acceso a escenarios profesionales para todas las personas, con independencia de sus circunstancias», por lo que «bailarán con alumnas de ballet que les acompañarán» sobre las tablas, «compartiendo espacio y experiencia artística», según indica en referencia a Rosa, Sergio y Fanny, los tres alumnos de Dansa per a Tothom.

Para ello han escogido «una coreografía adaptada de la Escuela Nacional de Danza llamada Sharing Dance en la que los movimientos se ajustan a lo que cada alumno necesita y le va bien para sentirse cómodos sin perder coordinación con el resto de las bailarinas».

Clases conjuntas

Durante las clases de ArtDansa también están juntos y lo que más motiva a los tres participantes es que «aquí encuentran un espacio donde la diversidad funcional no es lo principal, no es el foco, sino que simplemente vienen a bailar para disfrutar. Nuestro objetivo no es terapéutico ni de rehabilitación, sino ofrecerles una actividad que tiene los mismos beneficios para cualquier persona a la que le gusta la danza», destaca Mir.

En cuanto a las niñas con las que comparten aprendizaje, «desde el principio han tenido una gran conexión y siempre están muy pendientes y les ayudan si tienen dificultades de movilidad».

Dansa per a Tothom nació en 2023 gracias a una ayuda del Consell de Mallorca destinada a mujeres emprendedoras con proyectos sociales y cuenta con la colaboración de Aspaym Baleares, aunque la idea se gestó cuando la directora de ArtDansa estudiaba en la Escuela Nacional de Canadá, donde se formó en pedagogía de la danza y otros cursos relacionados y que le despertaron el gusanillo de querer impartir clases a personas con diversidad funcional. Ahora da un paso más para participar con ellos en el Concurso Nacional.