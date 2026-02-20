Las fotógrafas de la Transición, Blai Bonet y Manuel Álvarez Bravo, protagonistas de la programación del Centre Toni Catany de Llucmajor en este 2026
Pilar Aymerich, Colita, Marta Sentís y Anna Turbau serán centro de atención de un simposio internacional y de diversas exposiciones
Siguiendo los deseos de Toni Catany, cuya pretensión era la de “despertar alguna sensación en la gente, tan simple como la que puede provocar el perfume del gessamí (jazmín amarillo) que nos esconde un marge”, el Centre Internacional de Llucmajor que lleva su nombre ha presentado hoy su programación para este año, dedicada a nombres propios como Pilar Aymerich, Manuel Álvarez Bravo, Blai Bonet o el propio Toni Catany.
La programación ofrecerá los días 16 y 17 de abril un simposio internacional centrado en ‘Fotògrafes compromeses durant la Transició (1975-1982), en concreto Pilar Aymerich, Colita, Marta Sentís y Anna Turbau, quienes tendrán su particular exposición a lo largo del año.
La fotografía urbana de Manuel Álvarez Bravo (México, 1992-2002), uno de los fundadores de la fotografía moderna mundial y considerado el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo XX, se instalará en Llucmajor en octubre, con una exposición comisariada por Horacio Fernández.
México, país que Catany descubrió en 1996, dejará huella este año en el centro que dirige Antoni Garau, porque también en octubre se inaugurará una muestra que lleva por título ‘Toni Catany i Paul Strand. El viatje’, que versará sobre uno de los autores preferidos por el fotógrafo ‘llucmajorer’.
La programación, que incluye otras muchas actividades más, también ofrecerá un homenaje a Blai Bonet, en clave de poesía, música y fotografía, el 15 de mayo, en conmemoración del centenario de su nacimiento.
