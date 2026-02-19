La película ‘Idilia’ llega al cine con la IA como «excusa para ensalzar el humanismo»

Aunque en la película Idilia «todo el mundo está siendo gestionado por las Inteligencias Artificiales y estamos empezando a sufrir las consecuencias», como afirman en una escena; los mallorquines que firman el metraje, los hermanos Sepúlveda, no quieren lanzar un mensaje de desesperanza.

«Las IA y la ciencia ficción son una excusa para ensalzar el humanismo», en palabras de Javier Canales. Tras un exitoso recorrido por festivales de cine, donde han logrado diversos premios, el filme «ambientado en un futuro no muy lejano» llega a la gran pantalla el próximo viernes, día 27.

Este sábado, día 21, se preestrena en la Fundació Miró de Palma con una mesa redonda posterior en la que participarán los dos directores, Canales Sepúlveda y José Taltavull Sepúlveda, y una parte del equipo artístico, como Xim Izquierdo, que hablará del uso creativo de la IA en el largometraje.

Los hermanos Sepúlveda y la actriz mallorquina Catalina Solivellas con el cartel de 'Idilia' en la Fundació Miró / .

Distópico e intimista

El filme distópico e intimista «reflexiona sobre la relación entre los humanos y la tecnología, que está provocando un cambio social y cognitivo en muchos aspectos. Sin embargo, a menudo actuamos como las avestruces, escondiendo la cabeza como si no pasara nada, cuando lo que deberíamos hacer es adaptar nuestras circunstancias a la nueva realidad», según advierte Canales sobre la falta de legislación para prevenir el mal uso de la IA.

«La tecnología que tanto asusta es un amplificador de lo positivo y de lo negativo. Ayuda a manejar más datos y curar más enfermedades, por ejemplo, y también se aplica en todo lo malo que puedas imaginar, por lo que es responsabilidad de nuestra sociedad decidir cómo lo manejamos», señala.

Taltavull añade que «lo preocupante no es lo que hace, sino cómo nos cambia y si ya estamos preparados», algo que responde en sentido negativo.

«Nos han formado para responder preguntas, no para hacerlas, con una educación que está basada en la Revolución Industrial, pero lo que viene ahora es una revolución cognitiva», argumenta. Por ello, como no se puede competir con la IA, «hay que cambiar el paradigma y potenciar los valores humanos que esta tecnología es incapaz de replicar».

La actriz mallorquina Catalina Solivellas interpreta en Idilia a una conocida presentadora televisiva que «trabaja por y para el sistema. Lo defiende a ultranza, pese a que no es precisamente democrático ni apuesta por la libertad ni el pensamiento crítico», resume.

Catalina Solivellas en una escena de la película / Idilia

Para ella, el principal reto del filme fue dar vida a un personaje que «deja en el público la duda de si es humano o transhumano», dice sobre el papel que hace de contrapunto a la actriz Norma Ruiz, la protagonista, «una humana luminosa», Diana Leiva.

Sinopsis

La sinopsis avanza que la asociación Idilia recluta a niños con altas capacidades con la finalidad de ofrecer alternativas para construir un futuro mejor, en teoría, y Leiva es «todo un referente de la corporación tras escribir un manifiesto fundamental para que la humanidad legislara contra el mal uso de las Inteligencias Artificiales».

La estética de la película, con José Taltavull al frente, tiene un equipo creativo eminentemente mallorquín, donde el estudio de arquitectura OhLab ha creado un set específico en el que transcurre casi toda la historia.

El diseño de vestuario corre a cargo de Carlos Marán y Marta Gil, además de una colaboración de Cortana; la banda sonora es de Niño de Elche y Elías Fabré; y en la decoración del set hay cerámicas de Albert Pinya y Joan Català Roig, así como una cortina de lana de oveja de Sylvia Sánchez; entre otros elementos con sello mallorquín.