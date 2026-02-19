La mallorquina Daniela Blasco defiende el Benidorm Fest: "Todas las canciones de este año me han encantado"
"Mi vida ha dado un giro de 180º gracias al Benidorm Fest”, confiesa la cantante, de estreno con el single 'Mentira'
Daniela Blasco, la cantante mallorquina que trabaja por convertirse en una de las nuevas voces más influyentes del pop digital y contemporáneo, inició su camino artístico mostrando sus coreografías y creatividad en redes sociales, donde actualmente reúne una comunidad de millones de seguidores gracias a su personalidad, su estética y su habilidad para conectar con la audiencia. En 2025 dio el salto definitivo a la música tras su participación en el Benidorm Fest, donde ganó la primera semifinal y obtuvo la medalla de plata en la final con su canción Uh Nana. Su actuación, comentada y compartida en medios y plataformas, la impulsó como una de las artistas jóvenes con mayor proyección del país.
¿Qué cambió en su vida tras triunfar en el Benidorm Fest con Uh Na Na?
Para mí el Benidorm Fest fue un punto de inflexión en todos los sentidos. Mi vida ha dado un giro de 180º, tanto en shows como en presión, pero siempre para bien. Estoy muy agradecida de todas las experiencias que he podido vivir este año gracias al Benidorm Fest.
¿Qué le ha parecido el Benidorm Fest de este año?
Me ha parecido impresionante. El trabajo de RTVE ha sido impecable, en la escenografías, el escenario… absolutamente todo estuvo bien. El nivel de los candidatos me pareció brutal, todo el mundo tenía un nivelazo, y las canciones me han encantado. Me ha gustado todo de esta edición.
Destaque una virtud de Tony Grox & Lucycalys, los ganadores.
Creo que son muy auténticos y han aportado mucha frescura al festival.
¿Usted aplaude la salida de España de Eurovisión?
Siempre intento no meterme mucho en polémicas pero siento que si RTVE ha tomado esta decisión pues será para bien, y yo estoy de acuerdo en todo lo que sea ofender lo menos posible y que en el mundo haya menos daño.
¿Le augura una larga vida al Benidorm Fest?
Sí.
'Mentira', lo nuevo de Daniela
Tras el año que cambió su carrera para siempre —subcampeona del Benidorm Fest 2025 con “UH NANA”, millones de reproducciones y presencia en los principales escenarios nacionales— Daniela Blasco inicia una nueva fase artística con el lanzamiento de Mentira, un single pop cargado de ironía, sensualidad y personalidad.
Compuesta por la propia Daniela Blasco junto a Vibarco, Zefariah y Felix Joan Muñiz, y producida por Zeferiah y Felix Joan Muñiz, Mentira representa una evolución natural dentro del universo creativo de la artista: un pop contemporáneo con carácter, actitud y una narrativa fresca que juega con la provocación desde la dulzura.
Para Daniela, la canción nace desde un lugar muy concreto: “Para mí Mentira interpreta la sensualidad de forma irónica. Habla de ese momento en el que alguien te empieza a gustar más de lo normal y estás ligando, pero intentas disimularlo. Todo el rato estás diciendo que no… pero en realidad es ‘mentira’”.
Letra de 'Mentira'
Oh no
Ya me estás gustando más de lo normal
Cuando no estás me descontrolo
pero voy a hacer como que me das igual
y que esta
ROPA NO ME LA PUSE
PARA QUE TU ME LA QUITES, DESPUÉS
( mentira bby mentira )
llevo
TU COLOR FAVORITO POR DEBAJO
POR SI LUEGO TU LO VES
( mentira baby mentira )
Salí vestido Moschino
Las baby tomando vino
saben que te quiero ver
Aunque a ellas no se lo digo
Me puse cute para verte
No necesito más suerte
Porque ahora tengo un plan
Pa que conmigo te enredes
OH MY
NO ENTIENDO WHY?
Si yo nunca he sido shy
esque me pone nerviosa
sin fumar me tiene high
OH MY
NO ENTIENDO WHY?
Si yo nunca he sido shy
Pero voy a decir que estoy fine
{estribillo}
y que esta
ROPA NO ME LA PUSE
PARA QUE TU ME LA QUITES, DESPUÉS
( mentira bby mentira )
llevo
TU COLOR FAVORITO POR DEBAJO
POR SI LUEGO TU LO VES
( mentira baby mentira )
Me da igual
Me da igual
Cuando me miras a mí me da igual
Me da igual
Cuando me besas a mí
Me da igual, me da igual
Cuando me tocas a mí
Me da igual, me da igual
Ohhh
Mentira bby mentira
Ohhhh
Mentira bby mentira
Ohhhh
Mentira bby mentira
Ohhh
Mentira que esta
ROPA NO ME LA PUSE
PARA QUE TU ME LA QUITES, DESPUÉS
( mentira bby mentira )
llevo
TU COLOR FAVORITO POR DEBAJO
POR SI LUEGO TU LO VES
( mentira baby mentira )
