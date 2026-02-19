La mallorquina Daniela Blasco defiende el Benidorm Fest: "Todas las canciones de este año me han encantado"

Daniela Blasco, la cantante mallorquina que trabaja por convertirse en una de las nuevas voces más influyentes del pop digital y contemporáneo, inició su camino artístico mostrando sus coreografías y creatividad en redes sociales, donde actualmente reúne una comunidad de millones de seguidores gracias a su personalidad, su estética y su habilidad para conectar con la audiencia. En 2025 dio el salto definitivo a la música tras su participación en el Benidorm Fest, donde ganó la primera semifinal y obtuvo la medalla de plata en la final con su canción Uh Nana. Su actuación, comentada y compartida en medios y plataformas, la impulsó como una de las artistas jóvenes con mayor proyección del país.

¿Qué cambió en su vida tras triunfar en el Benidorm Fest con Uh Na Na?

Para mí el Benidorm Fest fue un punto de inflexión en todos los sentidos. Mi vida ha dado un giro de 180º, tanto en shows como en presión, pero siempre para bien. Estoy muy agradecida de todas las experiencias que he podido vivir este año gracias al Benidorm Fest.

¿Qué le ha parecido el Benidorm Fest de este año?

Me ha parecido impresionante. El trabajo de RTVE ha sido impecable, en la escenografías, el escenario… absolutamente todo estuvo bien. El nivel de los candidatos me pareció brutal, todo el mundo tenía un nivelazo, y las canciones me han encantado. Me ha gustado todo de esta edición.

Destaque una virtud de Tony Grox & Lucycalys, los ganadores.

Creo que son muy auténticos y han aportado mucha frescura al festival.

¿Usted aplaude la salida de España de Eurovisión?

Siempre intento no meterme mucho en polémicas pero siento que si RTVE ha tomado esta decisión pues será para bien, y yo estoy de acuerdo en todo lo que sea ofender lo menos posible y que en el mundo haya menos daño.

¿Le augura una larga vida al Benidorm Fest?

Sí.

'Mentira', lo nuevo de Daniela

Tras el año que cambió su carrera para siempre —subcampeona del Benidorm Fest 2025 con “UH NANA”, millones de reproducciones y presencia en los principales escenarios nacionales— Daniela Blasco inicia una nueva fase artística con el lanzamiento de Mentira, un single pop cargado de ironía, sensualidad y personalidad.

Compuesta por la propia Daniela Blasco junto a Vibarco, Zefariah y Felix Joan Muñiz, y producida por Zeferiah y Felix Joan Muñiz, Mentira representa una evolución natural dentro del universo creativo de la artista: un pop contemporáneo con carácter, actitud y una narrativa fresca que juega con la provocación desde la dulzura.

Para Daniela, la canción nace desde un lugar muy concreto: “Para mí Mentira interpreta la sensualidad de forma irónica. Habla de ese momento en el que alguien te empieza a gustar más de lo normal y estás ligando, pero intentas disimularlo. Todo el rato estás diciendo que no… pero en realidad es ‘mentira’”.

Letra de 'Mentira'

Oh no

Ya me estás gustando más de lo normal

Cuando no estás me descontrolo

pero voy a hacer como que me das igual

y que esta

ROPA NO ME LA PUSE

PARA QUE TU ME LA QUITES, DESPUÉS

( mentira bby mentira )

llevo

TU COLOR FAVORITO POR DEBAJO

POR SI LUEGO TU LO VES

( mentira baby mentira )

Salí vestido Moschino

Las baby tomando vino

saben que te quiero ver

Aunque a ellas no se lo digo

Me puse cute para verte

No necesito más suerte

Porque ahora tengo un plan

Pa que conmigo te enredes

OH MY

NO ENTIENDO WHY?

Si yo nunca he sido shy

esque me pone nerviosa

sin fumar me tiene high

OH MY

NO ENTIENDO WHY?

Si yo nunca he sido shy

Pero voy a decir que estoy fine

{estribillo}

y que esta

ROPA NO ME LA PUSE

PARA QUE TU ME LA QUITES, DESPUÉS

( mentira bby mentira )

llevo

TU COLOR FAVORITO POR DEBAJO

POR SI LUEGO TU LO VES

( mentira baby mentira )

Me da igual

Me da igual

Cuando me miras a mí me da igual

Me da igual

Cuando me besas a mí

Me da igual, me da igual

Cuando me tocas a mí

Me da igual, me da igual

Ohhh

Mentira bby mentira

Ohhhh

Mentira bby mentira

Ohhhh

Mentira bby mentira

Ohhh

Mentira que esta

ROPA NO ME LA PUSE

PARA QUE TU ME LA QUITES, DESPUÉS

( mentira bby mentira )

llevo

TU COLOR FAVORITO POR DEBAJO

POR SI LUEGO TU LO VES

( mentira baby mentira )