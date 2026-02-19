Mallorca PhotoFest: 31 centros participantes y 55 actos programados

El Mallorca PhotoFest, el festival internacional de la imagen que se desarrollará en diferentes espacios culturales y artísticos de la isla, 31 en total, del 25 de abril al 30 de agosto, ha exhibido hoy músculo durante una rueda de prensa en la galería ABA ART a la que han asistido galeristas, autoridades, representantes de los municipios de la Part Forana que participarán y responsables de un encuentro que se declara heredero del desaparecido Palma Photo, convocatoria que llegó a celebrar un total de 11 ediciones, entre 2001 y 2015.

«Será un proyecto de éxito, de carácter bienal, muy inclusivo, abierto a la participación, en el que la fotografía, la hermana pobre de las disciplinas artísticas, dará pie a todo tipo de debates, como el de la dictadura de la imagen», ha señalado el director del festival, Xavier Fiol.

2026, un año especial

El presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, Fran Reus, ha subrayado que 2026 «será un año especial, muy importante», ya que la primera edición del Mallorca PhotoFest coincidirá con el 30 aniversario de la Nit de l’Art y con la recuperación de Art Cologne Palma.

El presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, Fran Reus / B.RAMON

Por su parte, la coordinadora y comisaria del Mallorca PhotoFest, Montserrat Torras, ha destaco el carácter «plural» del festival, en el que se darán cita tanto jóvenes como veteranos y premiados artistas, caso de Joan Fontcuberta, Donna Ferrato o Cristóbal Hara, y en el que participarán entidades público-privadas de «diferentes sectores y perfiles, todas con proyectos muy interesantes».

La fiesta inaugural

La fiesta inaugural tendrá lugar el 25 de abril en la Misericòrdia, donde se podrán visitar dos exposiciones, tal y como ha avanzado la vicepresidenta y consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca: Grandeza y bajeza de lo espontáneo, de Bandia Ribeira, Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2025; y Cuando se acabe el día, de Beatriz Polo Iañez, Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc 2025.

El programa que se ofrecerá a la ciudadanía incluirá exposiciones, talleres, concursos, actividades educativas, visitas guiadas y conferencias (55 actividades en total), como la que pronunciará el 5 de mayo en CaixaForum la directora de PhotoEspaña, el festival de fotografía más importante del país, María Santoyo.

El director del festival, Xavier Fiol, durante su intervención en ABA ART Palma / B.RAMON

Protagonistas de la Part Forana

Los organizadores presentarán el contenido de las exposiciones en una próxima convocatoria, aunque ya se sabe que Maria Cánovas exhibirá obra en la Torre dels Enagistes de Manacor, Joan Roig en Can Pere Ignasi (Campos), Joan Miquel Ramírez en Ses Cases Noves de Santanyí, Alexia Ishikawa y Pepe Cabañete en el Centre de Cultura de Felanitx, Cecilia Paredes en sa Refinadora de Marratxí, Ruth Hundeshagen en Son Tugores (Alaró) y Lluís Vecina en Sa Quartera de Inca, entre muchos otros.

Joan Fontcuberta y Donna Ferrato

Desde el Ajuntament de Palma han destacado las muestras dedicadas al trabajo de Joan Fontcuberta y Donna Ferrato, dos de los grandes representantes mundiales de la fotografía contemporánea. Joan Fontcuberta, Premio Nacional de Fotografía en 1998, además de muchos otros reconocimientos, como el Premio David Octavious Hill, que otorga la Akademie GDL, de Alemania, o la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, concedida por el Ministerio de Cultura de Francia, participará con El que Darwin es va perdre, que se inaugurará el 30 de abril en el Casal Solleric, y constituye, según los expertos, una combinación de ciencia ficción, falsos documentales y crítica ambiental en torno a un viaje imaginario de Charles Darwin a las Galápagos. La participación de Fontcuberta es el resultado de la colaboración establecida entre el Ajuntament de Palma y el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany.

Dentro de la programación del Mallorca PhotoFest 2026 vinculada al consistorio, vale la pena destacar también la organización de la exposición Holy, firmada por la fotoperiodista neoyorquina Donna Ferrato, todavía activa a sus 76 años de edad. El trabajo de Ferrato a lo largo de su larga trayectoria profesional y artística ha sido reconocido con distinciones tan importantes como el premio Robert F. Kennedy a la fotografía humanística, en 1987, y, mucho más recientemente, en 2019, con el premio PhotoEspaña por su contribución a la fotografía documental.

Noticias relacionadas

Diario de Mallorca se suma al festival

Diario de Mallorca también se ha sumado a esta primera edición del Mallorca PhotoFest, con Antípodas, muestra a cargo de Pedro Coll, quien suma medio siglo dedicado a mirar la vida a través del visor de una cámara, y Javier Sanguillo que permanecerá abierta desde el 28 de abril. Ese día también tendrá lugar en el Club Diario de Mallorca una mesa redonda, titulada El alcance narrativo del lenguaje, en la que intervendrán Pedro Coll, Javier Saguillo, César Russ y, como moderadora, Marisa Goñi.