Mallorca Live Music ofrecerá conciertos en el recinto de Son Fusteret

La Isla, la nueva promotora de experiencias fruto de la unión de Mallorca Live Music y AMR Produce, y el recinto palmesano de Son Fusteret, uno de los espacios más icónicos para grandes eventos, anuncian el establecimiento de un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de reforzar la posición de Mallorca como referente cultural y musical en el Mediterráneo.

Esta alianza a largo plazo nace de una visión compartida: crear experiencias únicas, sostenibles y de alto impacto, capaces de atraer tanto al público local como a visitantes nacionales e internacionales.

Con proyectos como Mallorca Live Festival y Es Jardí, además de Mallorca Live Nights y La Plaza; La Isla & Co aporta al acuerdo su experiencia en producción de eventos de alto nivel y proyección internacional, mientras que Son Fusteret contribuye con su carácter emblemático y su capacidad de acoger grandes producciones en la isla.

Concierto de Dani Fernández en Es Jardí el pasado verano / .

Grandes artistas

Gracias a esta colaboración, ambos proyectos trabajarán conjuntamente en el desarrollo de nuevos formatos de eventos, la optimización de infraestructuras y la atracción de artistas de primer nivel, consolidando a Mallorca como un destino cultural de referencia durante todo el año.

Ambos proyectos comparten una visión por tejer alianzas, generar un ambiente de colaboración y apoyo conjunto con las instituciones, así como entender como compromiso de ambas marcas el aumentar el turismo de calidad en la Isla desestacionalizando así la recepción de visitantes, más allá de la temporada alta.

En palabras de Álvaro Martínez, uno de los socios y directores de La Isla, el objetivo es "seguir contribuyendo a la proyección de Mallorca como destino cultural, dinamizar la escena artística de la isla y potenciar el turismo musical atrayendo artistas de renombre de todo el mundo”.

“Esta colaboración es una apuesta firme por el talento, la cultura y la proyección internacional de Mallorca. Unimos fuerzas para ofrecer experiencias memorables y seguir elevando el nivel del entretenimiento en la isla”, señala Francisco Yllana, CEO de Son Fusteret.

Sobre La Isla

La Isla & Co. es una promotora de experiencias conceptuales con oficinas en Mallorca y Madrid. Fruto de la unión de Mallorca Live Music y AMR Produce, nace como una evolución natural de su crecimiento y expansión internacional.

Con su lema 'We are the House of Music', La Isla desarrolla festivales, musicales, conciertos y espacios singulares, creando comunidades afines alrededor de la música y la cultura. Algunos proyectos de la promotora incluyen festivales: Mallorca Live, Es Jardí Mallorca, Mallorca Live Nights y La Plaza; producciones musicales como Los chicos del coro y Oliver Twist; y venues de referencia como Iberdrola Music en Madrid y Es Bosq Recinto Cultural en Mallorca.

Su primer hito internacional fue el festival Cosquín Rock 2026 en Argentina, consolidando la expansión de la promotora más allá de España.

Sobre Son Fusteret

El Recinto Son Fusteret es uno de los espacios más emblemáticos para la celebración de grandes eventos en Mallorca, ampliamente reconocido por su versatilidad, su amplitud y su ubicación estratégica en la capital balear, lo que lo convierte en un enclave privilegiado tanto para el público local como para visitantes.

Su capacidad para acoger formatos de gran afluencia y su infraestructura adaptable lo han consolidado como un escenario de referencia para la música en directo y los encuentros culturales de gran formato.

Noticias relacionadas

A lo largo de los años, se ha convertido en un auténtico punto de encuentro donde música y cultura van de la mano, generando experiencias multitudinarias y memorables. En su recinto han tenido lugar festivales como Danzú, Elrow, RFB Mallorca, Vibra Argentina y Sense Nom, que han llenado el espacio de energía y diversidad musical. Asimismo, grandes artistas como Leiva, Oques Grasses y Arde Bogotá han hecho vibrar a miles de asistentes con actuaciones inolvidables.