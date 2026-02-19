El grupo Psiconautas publica su esperado disco ‘Jungla', en el que participan grandes nombres de la música como los hermanos Auserón, Llorenç Santamaria o Galen Ayers

Psiconautas ha presentado hoy en Xocolat Jungla, su nuevo disco. La banda de Alberto Vizcaíno ha vuelta a sorprender con esta nueva entrega. Luis Auserón, Santiago Auserón, Anni B Sweet, Lorenzo Santamaría, Galen Ayers (hija del mítico Kevin Ayers) o Pau Vizcaíno (hijo del cantante del grupo) son algunos de los invitados en este trabajo coral e intergeneracional.

Jungla, el tercer larga duración del grupo, se grabó entre Madrid y Mallorca. El elenco de músicos que participan no deja indiferente a nadie. Además de los ya citados, Joan Miquel Oliver, Pep Toni Ferrer, Pep Mulet (L.A.) o Amable Rodriguez (Coque Malla), se han involucrado de buena gana con la banda de Palma para firmar junto a Psiconautas su disco más cuidado hasta la fecha.

Noticias relacionadas

Portada de 'Jungla', lo nuevo de Psiconautas / B.RAMON

"Hoy podemos disfrutar, por fin, del resultado, tras algunos adelantos ya descubiertos antes de degustar el plato final. La presentación en directo con la formación que defenderá estas canciones: Alberto Vizcaíno (voz y guitarra), Fran Sobrino (bajo), Pep Aguiló (teclados), José Tornero (guitarra) y Berny Amengual (batería), está prevista para el viernes 10 de abril en el Teatre Xesc Forteza de Palma. Hasta entonces, podemos escuchar del disco en plataformas de streaming o comprar una copia en formato físico, ya sea en CD o en vinilo", ha señalado el sello Espora Records en un comunicado.