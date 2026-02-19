El grupo Psiconautas publica su esperado disco ‘Jungla', en el que participan grandes nombres de la música como los hermanos Auserón, Llorenç Santamaria o Galen Ayers
La presentación en directo está prevista para el viernes 10 de abril en el Teatre Xesc Forteza de Palma
Psiconautas ha presentado hoy en Xocolat Jungla, su nuevo disco. La banda de Alberto Vizcaíno ha vuelta a sorprender con esta nueva entrega. Luis Auserón, Santiago Auserón, Anni B Sweet, Lorenzo Santamaría, Galen Ayers (hija del mítico Kevin Ayers) o Pau Vizcaíno (hijo del cantante del grupo) son algunos de los invitados en este trabajo coral e intergeneracional.
Jungla, el tercer larga duración del grupo, se grabó entre Madrid y Mallorca. El elenco de músicos que participan no deja indiferente a nadie. Además de los ya citados, Joan Miquel Oliver, Pep Toni Ferrer, Pep Mulet (L.A.) o Amable Rodriguez (Coque Malla), se han involucrado de buena gana con la banda de Palma para firmar junto a Psiconautas su disco más cuidado hasta la fecha.
"Hoy podemos disfrutar, por fin, del resultado, tras algunos adelantos ya descubiertos antes de degustar el plato final. La presentación en directo con la formación que defenderá estas canciones: Alberto Vizcaíno (voz y guitarra), Fran Sobrino (bajo), Pep Aguiló (teclados), José Tornero (guitarra) y Berny Amengual (batería), está prevista para el viernes 10 de abril en el Teatre Xesc Forteza de Palma. Hasta entonces, podemos escuchar del disco en plataformas de streaming o comprar una copia en formato físico, ya sea en CD o en vinilo", ha señalado el sello Espora Records en un comunicado.
- Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
- Cort da el visto bueno a la ampliación de la tienda Bershka de Avenidas de Palma
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un nuevo sendero de 100 kilómetros conecta cinco municipios del Llevant
- El Govern inicia los trámites para construir 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra
- El PSOE de Palma propone 'renaturalizar' la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes