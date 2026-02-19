Daniela Blasco estrena su single más sensual y atrevido: “La nueva Daniela es más madura, sin tanto miedo a exponerse”

¿Qué define una canción como Mentira?

Para mí representa mucha ironía, sensualidad y diversión.

¿Cuál es la mayor mentira de la que usted ha sido víctima?

Así de sopetón no se me ocurre ninguna, quizás alguna relacionada con la falsedad de la sociedad.

¿Qué ha querido transmitir con este nuevo single?

Al final es una canción que está hecha para pasárselo bien y sobre todo para bailar. Tiene unos acordes que te transmiten felicidad y diversión.

La mallorquina Daniela Blasco / .

¿Se siente querida en una profesión tan competitiva como la de músico?

Sí. El Benidorm Fest 2025 me ayudó mucho a crear en muy poco tiempo y de una forma muy rápida una comunidad muy bonita. Pude actuar en la gala final de este año y fue una experiencia increíble, yo lo sentí como volver a casa.

¿Qué cambió en su vida tras triunfar en el Benidorm Fest con Uh Na Na?

Para mí el Benidorm Fest fue un punto de inflexión en todos los sentidos. Mi vida ha dado un giro de 180º, tanto en shows como en presión, pero siempre para bien. Estoy muy agradecida de todas las experiencias que he podido vivir este año gracias al Benidorm Fest.

¿Cómo es el pop que le interesa?

Muy urbano, ya que yo siempre he bailado música muy urbana, desde pequeñita, y siempre quiero que esas influencias de música americana estén presentes en mis temas, porque al final es lo que tiene mi esencia y me hace sentir auténtica.

Entre sus referencias está Doja Cat. ¿Qué le seduce de esta cantante norteamericana?

Para mí Doja Cat es genuina, un referente de autenticidad. No tiene ningún tipo de barreras a la hora de probar cosas, de investigar en el pop. Ella hace canciones pop pero siempre le da un toque como medio loco, como que le da la vuelta a todo, y eso me parece muy interesante. Doja Cat ha marcado un estilo muy diferente en el mundo pop.

El videoclip de Mentira es pura locura. ¿Qué buscaba en los vestuarios?

Como es una canción muy irónica quise darle ese toque de locura en toda la estética. Quise cambiar radicalmente de estética tanto con el vestuario como con mi pelo, que todo tuviera como una sensación de pasado de vueltas. Así que empecé a investigar y decidí crear un alter ego, ser de repente otra persona (risas).

¿Su vida tiene algo de locura?

¡Mi vida es un caos total! Todo el día para arriba y para abajo. El mundo del arte en general es muy caótico pero a la vez muy bonito.

¿Cuándo estrenará su esperado disco?

Llevo trabajando en el disco desde el año pasado, así que espero lanzarlo este 2026. Este single es el adelanto de una nueva Daniela, un poco más madura, sin tanto miedo a exponerse. Una Daniela que viene pisando muy fuerte, con mucho repertorio. He ido descubriendo lo que quiero transmitir al público. Este 2026 es el año de acabar de bajar todas mis ideas a tierra, y a lanzarlas.

Le veo muy segura. ¿A qué le tiene miedo Daniela Blasco?

Todos los artistas vivimos con un poco de incertidumbre, ¿qué pasará?, pero también hay adrenalina. Este oficio tiene sus pros y sus contras, y esto también es parte de la magia de este mundo.

Portada del single 'Mentira' de Daniela Blasco / .

¿La timidez ya es cosa del pasado?

No, sigo siendo muy tímida, muy introvertida aunque es verdad que con los años lo he mejorado mucho. No me considero para nada una chica extrovertida, ni mucho menos.

Dicen que usted va camino de convertirse en una estrella del pop.

Ojalá. Yo sueño súper alto. No sirve de nada soñar si luego no curras, y yo lo hago a diario. Trabajo día a día para que eso llegue, y estamos en el camino.

¿Cuándo le podremos volver a ver en un escenario en Mallorca?

Espero que muy pronto. Tengo alguna fecha por ahí, para verano, pero no puedo confirmarla porque no está del todo cerrada.

¿Qué le ha parecido el Benidorm Fest de este año?

Me ha parecido impresionante. El trabajo de RTVE ha sido impecable, en la escenografías, el escenario… absolutamente todo estuvo bien. El nivel de los candidatos me pareció brutal, todo el mundo tenía un nivelazo, y las canciones me han encantado. Me ha gustado todo de esta edición.

Destaque una virtud de Tony Grox & Lucycalys, los ganadores.

Creo que son muy auténticos y han aportado mucha frescura al festival.

¿Usted aplaude la salida de España de Eurovisión?

Siempre intento no meterme mucho en polémicas pero siento que si RTVE ha tomado esta decisión pues será para bien, y yo estoy de acuerdo en todo lo que sea ofender lo menos posible y que en el mundo haya menos daño.

¿Le augura una larga vida al Benidorm Fest?

Sí.