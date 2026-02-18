Una nueva investigación descarta el origen genovés de Colón y se inclina por el mallorquín

Cristóbal Colón no era genovés, tenía ascendencia noble y su origen se sitúa en algún enclave de habla dominante no castellana ni italiana de la Corona de Aragón en 1492, es decir, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia o el Reino de Mallorca, según una investigación que se ha hecho pública este miércoles.

El libro 'El origen de Colón más allá del ADN. Análisis crítico de la tesis genovesa a la luz de quince hechos históricos', escrito por Carlos García-Delgado con el apoyo de la Fundación Madina Mayurqa y la Asociación Cultural Cristóbal Colón, se inclina por la tesis mallorquina.

"Es la más probable y la que cuenta con más indicios a su favor", según el autor, que ha presentado su obra esta tarde en Madrid acompañado por Pablo Carrington, vicepresidente de esa fundación dedicada a proteger el patrimonio mallorquín y con Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua y descendiente directo del descubridor.

A raíz de los datos investigados, García-Delgado, doctor en Ingeniería Industrial y experto en arquitectura y urbanismo, invita al lector a repasar quince "hechos probados" que se muestran incompatibles con la tesis más aceptada sobre la procedencia de Cristóbal Colón, que era genovés.

Se refiere así al tratamiento de "don" que los Reyes Católicos daban a Colón, algo "reservado estrictamente a la nobleza" o a las 'Capitulaciones de Santa Fe', el contrato que los Reyes Católicos firman con Colón para la expedición del descubrimiento, donde le nombran almirante, gobernador general y virrey, cargos reservados a la alta nobleza.

"Resulta poco creíble pensar que se le pudieran otorgar al hijo de un lanero o tabernero genovés que todavía no había descubierto nada, tal y como plantea la ‘teoría genovesa’", ha dicho el autor.

También ha subrayado que "no existen argumentos científicos" que respalden la hipótesis del origen genovés de Colón. “Sí existen, en cambio, pruebas de que Colón no podía ser el hijo de un lanero genovés”.

En octubre de 2024 se dio a conocer otra investigación del forense y catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, basada en pruebas genéticas realizadas con los huesos del descubridor de América, según la cual Colón era judío sefardita español, y no genovés ni italiano.

Esa investigación también situaba su nacimiento en el territorio del arco mediterráneo o Baleares que pertenecían a la corona hispana de Aragón.