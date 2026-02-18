Miquel Àngel Raió, candidato a los Premios Max 2026 por el espectáculo ‘1936’

El director artístico del Teatre Principal d’Inca, Miquel Àngel Raió, figura entre los candidatos de la XXIX edición de los Premios Max de las Artes Escénicas en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico y/o videoescena por su trabajo de videoescena en el espectáculo1936, dirigido por Andrés Lima, y escrito por Albert Boron compartiendo candidatura con la escenógrafa Beatriz San Juan.

Esta es la tercera edición en la que los Premios Max incorporan la categoría híbrida de espacio escénico y/o videoescena, creada recientemente para reconocer la integración del lenguaje audiovisual en la escena contemporánea.

Raió desarrolla trabajos de videoescena desde finales de los años 90 y ha participado en más de setenta producciones escénicas en teatros como Teatro Español, Centro Dramático Nacional, Teatre Nacional de Catalunya o Gran Teatre del Liceo, entre otros. Esta es su segunda candidatura en esta categoría en las últimas tres ediciones de los Premios Max.

Desde el Teatre Principal d’Inca se ha valorado esta candidatura como muestra de la proyección exterior vinculada al proyecto artístico de la institución y del compromiso con los lenguajes escénicos contemporáneos.

La gala de entrega de los Premios Max tendrá lugar en Mérida el próximo 1 de junio.