Març Llinàs: “Son una especie de Frankenstein y se les ven las costuras"

Març Llinàs, mallorquín, lleva trece años en Cataluña, entre el stand up y la escritura de guion, ahora para Està Passant, 3Cat. Debuta en literatura con Manual per infiltrar-se malament, un libro breve, simpático y afilado, que se sirve de casos de policías infiltrados para sumirse en una reflexión cómica sobre cómo se “fabrica” la identidad.

—Es tu primer libro y estás de presentaciones. ¿Cómo lo vives?

—Con alegría. Estoy acostumbrado a hablar en público, pero una presentación no tiene guion. Aun así, fue genial en Barcelona, y en Palma será divertido también.

—¿Cómo nace la idea de usar infiltraciones policiales para hablar de identidad?

—Cuando supe que una de esas policías infiltradas había ido conmigo a clase. No teníamos relación, pero me hizo tirar del hilo. Era una manera potente de mirar cómo alguien interpreta “la receta” de una persona. Son una especie de Frankenstein y se les ven las costuras.

—¿Te interesa más el mecanismo que el morbo del caso?

—Sí. No me centro en cómo lo vivieron ellos ni en las víctimas. Analizo qué decisiones toman para ser “personas normales”. No saber leer el ambiente y los esfuerzos por encajar son acosas que todos vivimos.

—¿Qué infiltración te parece más absurda?

—La ecologista que se movía en moto me hace mucha gracia. O el menorquín que se hacía pasar por mallorquín y confundía códigos básicos.

—También hay una decisión muy identitaria. Lo has escrito en mallorquín.

—Sí. He salado, he usado terminaciones y palabras nuestras. Pero después de tantos años fuera, mezclo expresiones con otras catalanas. Esa mezcla también soy yo.

—Tocas temas sensibles. ¿El humor te sirve para esto?

Noticias relacionadas

—Hay cosas que solo se pueden decir con una broma. Estamos obsesionados con los límites del humor, pero no hablamos de los límites de la comunicación estándar. A veces el chiste es una finta. Te digo algo, pero no. Así la gente escucha. Incluso con los infiltrados pasaba que las sospechas a veces salían en forma de broma. Habrá bastantes bromas en la presentación con Clara Ingold. La elegí porque es una cómica que me encanta y no quería un acto solemne. El libro es para pensar un poco pero sobre todo, reír un poco. Y eso es lo que pasará este jueves a las siete en Rata Corner.