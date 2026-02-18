Josep Mallol: “En 'El holandés errante', Wagner define la psicología de cada personaje a través de la música”

¿Cuál es la tesis que defiende en esas notas al programa?

Escribo que El holandés errante representa la primera ópera en la que Wagner se aleja de los planteamientos y estéticas operísticas de la época, que no eran otros que, por una parte, el bel canto, representado por Donizetti y Bellini y, por otra, la llamada Grand opéra francesa, representada por Meyerber, Spontini y Querubini.

¿Y cómo lleva a cabo Wagner este alejamiento?

A partir de la introducción del misterio, ya iniciado por Von Weber y su Cazador furtivo, y Marschner en El vampiro, pero añadiendo un elemento muy importante: dota a los personajes de una personalidad propia, explicada a través de la música. Wagner define la psicología de cada personaje a través de la música. Y todavía más, Wagner en El holandés se recrea con lo que será después una de sus grandes aportaciones al género: el leitmotiv o pequeñas melodías con las que se evocan personajes, elementos o situaciones. En El holandés errante la personalidad y psicología de cada personaje queda reflejada en la música que se le asocia. El sentir del protagonista queda claramente explicado en su monólogo inicial, lo que desea Senta también se ve claramente en su balada y así todos los roles.

¿Por qué Wagner se dedicó casi exclusivamente a la ópera?

Para él, la ópera era el espacio en el que se fundían todas las artes, incluida la literatura, pues él mismo fue el autor de todos sus textos, a excepción de los de las canciones conocidas como los Wesendonck Lieder, cuya autora fue la destinataria del conjunto, Matilde Wesendonck. Curiosamente en esas canciones, la música intuye la ópera en la que estaba trabajando en aquel momento, Tristan und Isolda. Wagner apreciaba mucho la manera con la que habían tratado los griegos el teatro, en el que además de texto, decorados y todo lo demás incluían la música. Para él, la ópera era el Arte total.

Ha citado al Tristan, ¿hubiera sido posible este título tan emblemático sin antes El holandés?

Hay una cita curiosa según la cual Wagner exploró tanto las posibilidades de la ópera romántica que acabó con ella, abriendo las puertas al drama musical. Tristan und Isolda, que el compositor calificó de Acción escénica en tres actos, según consta en la partitura, no hubiera sido posible sin antes pasar por otros títulos como El holandés errante, Tannhäuser o Lohengrin.