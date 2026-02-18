Joan Martorell publica con la Banda Simfònica de les Illes Balears el disco ‘L’essència d’un camí’

L’essència d’un camí es el título del nuevo álbum del pianista mallorquín Joan Martorell, formado íntegramente por composiciones propias escritas para banda de música e impulsado por la Federació Balear de Bandes de Música.

La grabación de este disco, con el que Martorell defiende su universo sonoro y su lenguaje musical personal, tuvo lugar a finales de junio del año pasado, los días 26, 27 y 28, en el Auditori de Porreres, con la Banda Simfònica de les Illes Balears como protagonista, y con Mateu Picornell y Pere Estelrich a los mandos.

El álbum, que cuenta con el patrocinio del Consell de Mallorca, “ofrece una visión representativa de su trayectoria como creador, con obras que reflejan su sensibilidad artística, su dominio de la escritura para banda y su voluntad expresiva”, señala la discográfica Blau en un comunicado.

Un músico de largo recorrido

Joan Martorell debutó en 2006 con el disco Capturant un sospir, un álbum que logró un buen éxito de crítica y fue nominado a mejor disco de nuevas músicas en los X Premios de la Música. Su producción como compositor cuenta con más de 300 obras para diferentes estilos e instrumentaciones, entre las que destaca la obra sinfónica Mallorca. Un viatge a l’interior o Pasejada nadalenca, estrenada por la Orquestra Simfònica de Balears en el Auditorium de Palma.

Noticias relacionadas

Joan Martorell, hoy en la tienda Xocolat, donde ha ofrecido una rueda de prensa / Anita Sanxo

A lo largo de su carrera ha trabajado como orquestador de compositores de renombre como Hans Zimmer, Lorne Balfe, Ruper Gregson-Williams, Harry Gregson-Williams, Heitor Pereira, Joan Valent, Javier Rodero, Sergio de la Puente, David Giró o Zeltia Montes. También ha participado en bandas sonoras de películas como 'Kung Fu Panda 3’, ‘Terminator: Génesis’, ‘El rey de La Habana’, ‘Anacleto agente secreto’, o ‘Las brujas de Zugarramurdi’, entre muchas otras.