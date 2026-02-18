El holandés errante: el nacimiento del drama musical moderno

La música de Richard Wagner ha sido objeto de estudio desde múltiples perspectivas por compositores y musicólogos posteriores. Y no es para menos. Sus obras- no todas son óperas, aunque sí lo son las más trascendentes y las que le han otorgado un lugar privilegiado en la historia de la música- marcaron un antes y un después en la concepción del drama musical. Con Wagner, la visión escénica de la música cambió para siempre.

Para el compositor alemán, la ópera representaba el Arte Total: el espacio en el que confluyen todas las disciplinas artísticas. La ópera no era solo música, sino también literatura, drama, pintura, danza y, en última instancia, espiritualidad y misticismo. Esta concepción revolucionaria transformó la manera de entender el espectáculo escénico y sentó las bases de la modernidad operística.

Wagner fue, además, un lector incansable. En su biblioteca se encontraban títulos sobre la Edad Media, poetas italianos, William Shakespeare, escritores franceses, traducciones de la Antigüedad griega y romana y las obras completas de Pedro Calderón de la Barca.

Buena parte de su producción gira en torno a las tradiciones alemanas, las leyendas nórdicas, los relatos artúricos y la mitología germánica.

Una escena de la representación de la obra compuesta por Richard Wagner. / .

Los primeros pasos

Su primera ópera fue Die Feen (Las hadas), compuesta en 1833, aunque no se estrenó hasta 1888, después de su muerte. Le siguió Das Liebesverbot (La prohibición de amar), de 1836, inspirada en Measure for Measure de Shakespeare y escrita al estilo de la ópera italiana; fue un rotundo fracaso.

Con Rienzi (1840), concebida a la manera de la grand opéra francesa de Meyerbeer, Wagner obtuvo su primer gran éxito. Sin embargo, sería con Der fliegende Holländer (1841) cuando empezaría a perfilarse con claridad su estilo propio. A partir de esta obra encontramos ya al Wagner maduro que culminará en títulos como Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde, el ciclo de Der Ring des Nibelungen, Die Meistersinger von Nürnberg y Parsifal.

El inicio de la madurez: ‘Der fliegende Holländer’

El holandés errante marca el comienzo de la madurez wagneriana. La leyenda en la que se basa procede de las tradiciones marítimas de los Países Bajos y Alemania del siglo XVII. Se popularizó entre los marineros del mar del Norte y del Atlántico como advertencia sobre el orgullo humano y los peligros del mar.

En 1839, el propio Wagner realizó una travesía por mar abierto rumbo a Londres, huyendo de sus acreedores. Durante el viaje afrontó violentas tormentas, mares embravecidos y vientos intensos que lo impresionaron profundamente. Esa experiencia, la sensación de lucha constante contra la naturaleza desatada, se convirtió en la chispa creativa de una ópera en la que el mar y la condena del capitán son elementos centrales.

Argumento: amor y redención

La obra narra la historia de un marino condenado a vagar eternamente por los mares a causa de una maldición. Solo puede tocar tierra cada siete años y únicamente se liberará si encuentra una mujer que le sea fiel hasta la muerte.

En una de esas escalas conoce al capitán noruego Daland, quien acepta casarlo con su hija Senta a cambio de riquezas. Desde niña, Senta vive fascinada por la leyenda del Holandés, que conoce a través de un cuadro que hay en su casa, y sueña con salvarlo.

Cuando Daland regresa con el misterioso extranjero, Senta se enamora de él y decide seguirlo. Sin embargo, Erik, su antiguo pretendiente, le recuerda la promesa de amor que se habían hecho. El Holandés escucha la conversación y, creyéndose traicionado, decide marcharse para no condenarla. En un gesto supremo de fidelidad, Senta se arroja al mar cuando el barco parte. Su sacrificio redime al marino errante. La redención por amor se convierte así en el gran tema de la ópera.

Una escena de la representación de la obra compuesta por Richard Wagner. / .

El ‘leitmotiv’: innovación musical

Uno de los grandes aportes de Wagner al lenguaje operístico es el uso sistemático del leitmotiv, un tema o breve melodía recurrente asociada a un personaje, una idea, una emoción o una situación concreta. Cada vez que ese elemento aparece o es evocado, la música lo recuerda mediante su motivo característico.

En El holandés errante encontramos ya varios leitmotivs fundamentales: El del Holandés (maldición/destino), que aparece desde la obertura y subraya su condena eterna, el del mar y la tempestad, que representa la fuerza implacable de la naturaleza, el de Senta (redención por amor), conocido como la Balada de Senta, símbolo de compasión y fidelidad absoluta, el de la redención, que emerge al final de la obra, el de los marineros noruegos, que encarna el mundo real en contraste con el universo espectral del protagonista.

La obertura, de hecho, anticipa ya varias de estas melodías que más tarde serán desarrolladas y cantadas en la ópera, mostrando la coherencia dramática y musical que caracteriza al compositor.

Entre los momentos más destacados figuran la Canción del timonel, el Monólogo del Holandés, la ya citada Balada de Senta, el Coro de los marineros, el Coro de las hilanderas, el Dúo de amor, el Aria de Erik y el Final redentor.

Un punto de inflexión

El holandés errante es la cuarta ópera de Wagner y supone un punto de inflexión decisivo. Sus tres primeras obras rara vez se representan en la actualidad, mientras que ésta marca el inicio del camino que lo convertirá en uno de los compositores más influyentes de todos los tiempos. La obra inaugura el universo wagneriano en toda su plenitud. Con ella comienza verdaderamente el antes y el después de la ópera moderna.