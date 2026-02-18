El Govern balear destina casi cuatro millones en subvenciones para promocionar la cultura y el catalán

El Govern balear, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha puesto en marcha las convocatorias de las subvenciones para 2026 para incentivar las principales disciplinas artísticas y literarias y el fomento de la lengua catalana, con una dotación de 3,9 millones de euros.

Con la publicación de las convocatorias de subvenciones para el 2026, el IEB pone al alcance del sector cultural varias líneas de ayudas para promover la proyección exterior de la cultura balear, incentivar la creación artística, el estudio y difusión de los rasgos identitarios locales y el fomento del catalán.

Según ha informado el Govern en un comunicado, las ayudas apoyan la movilidad de artistas y profesionales de diferentes disciplinas, la promoción en el exterior de espectáculos musicales y de artes escénicas, obras artísticas y literarias y proyectos de artes visuales, traducción y edición de libros.

Proyectos de investigación

También proyectos de investigación y conocimiento de la identidad local, así como su edición, de fomento del uso de la lengua y apoyo a los medios de comunicación en catalán, ferias, festivales, jornadas y premios, y fomento de la creación y acompañamiento en los centros de creación.

Algunas de las convocatorias de este año serán bienales, por lo que la convocatoria estará vigente durante dos años naturales y evitará que en 2027 se tengan que volver a presentar.

Noticias relacionadas

Además, algunas convocatorias prevén el trámite de solicitud y justificación a la vez, hecho que reducirá mucho los trámites administrativos y facilitará el pago de la ayuda.