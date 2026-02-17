Así fue la primera actuación de Bad Bunny en la isla: «Buenas noches 'Mallolca'»

Tras la reivindicativa actuación de Bad Bunny en la Superbowl del pasado 8 de febrero y de hacer historia en los premios Grammy siendo el primer artista en ganar la categoría de Mejor Álbum del Año con un disco en castellano, el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio se ha convertido en un fenómeno global con canciones reguetoneras y de trap, que reivindican la cultura latina en un contexto de inseguridad y violencia hacia los inmigrantes sudamericanos en Estados Unidos.

Aunque los recientes acontecimientos han puesto el Conejo Malo en boca de todos, el cantante hace años que tiene un público fiel en España y, concretamente, en Mallorca. La primera vez que Bad Bunny actuó en la isla fue el 11 de abril de 2017 en Es Fogueró, en Palma, ante un público joven, divertido y bailón que por aquel entonces ya coreaba las letras del puertorriqueño.

Cuando ver a Bad Bunny por 15€ era posible

Si hay algo que llama la atención del primer concierto de Bad Bunny en Mallorca es el precio de las entradas. Según anunciaron en su momento los organizadores del evento, las primeras 200 entradas vendidas costaban 15€, y las 50 primeras entradas V.I.P. 30 €. Si eras de los que suelen ir a última hora, el precio tampoco subía mucho más: el pase general costaba 25 € y el V.I.P. 40 €.

Hoy, el ticket del párquing para dejar el coche durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Metropolitano de Madrid del próximo junio cuesta más que la propia entrada del concierto en Mallorca hace casi diez años. 18 euros.

Con una sudadera roja de la marca Champions, unos pantalones pitillos y el pelo rapado y teñido de rubio, el exnovio de Kendall Jenner se estrenó en Mallorca en un escenario más bajo que su público. Un video subido a la plataforma TikTok y que fue gravado en ese concierto se ha llenado de comentarios de usuarios que asistieron al espectáculo: "aún tengo la entrada", "eran 20€ con consumición, no veas" o "tenía nueve años y estuve ahí" son algunas de las aportaciones de los usuarios de la aplicación.

Bad Bunny en la plaza de toros de Palma

Un año después, en julio de 2018, el artista volvió a Mallorca para actuar ante los 6.000 espectadores que llenaron la plaza de toros de Palma para verlo actuar. Estamos bien, Ya me acostumbré, Mayores, Dura o I like it son algunos de los temas que interpretó en la ciudad mallorquina hace ocho años.