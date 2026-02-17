Premios
Onda Cero Mallorca entregó sus galardones anuales
Palma
La gala de entrega de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 se celebró ayer en el Auditòrium de Palma. Recogieron sus reconocimientos la Fundació Sant Joan de Déu, el atleta Joan Munar, el Mercat de Pere Garau, el vino circular Cercle, Palma Beach, el programa Grans Actius, el investigador Lluís Morey, la farmacéutica Marta Munar, AFAPAM, Es Gremi, la actriz Llum Barrera, y la Base Aérea de Son Sant Joan como distinción honorífica.
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- El calvario de los jóvenes de Baleares para comprar una vivienda: «De nada sirve el aval de la Hipoteca Jove si el ITP te bloquea»
- Jagoba Arrasate, tras la derrota del Mallorca ante el Betis: 'Les hemos dado de comer con esas transiciones
- El Govern infla ayudas a la vivienda mientras el ahorro aún asfixia a los jóvenes de Baleares
- Violencia en el fútbol base: un cadete de 14 años del Sant Jordi, trasladado al hospital tras recibir una patada en un partido en Manacor