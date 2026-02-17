Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Onda Cero Mallorca entregó sus galardones anuales

Onda Cero Mallorca entregó sus galardones anuales / B. Ramon

La gala de entrega de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 se celebró ayer en el Auditòrium de Palma. Recogieron sus reconocimientos la Fundació Sant Joan de Déu, el atleta Joan Munar, el Mercat de Pere Garau, el vino circular Cercle, Palma Beach, el programa Grans Actius, el investigador Lluís Morey, la farmacéutica Marta Munar, AFAPAM, Es Gremi, la actriz Llum Barrera, y la Base Aérea de Son Sant Joan como distinción honorífica.

