Onda Cero Mallorca entregó sus galardones anuales

La gala de entrega de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 se celebró ayer en el Auditòrium de Palma. Recogieron sus reconocimientos la Fundació Sant Joan de Déu, el atleta Joan Munar, el Mercat de Pere Garau, el vino circular Cercle, Palma Beach, el programa Grans Actius, el investigador Lluís Morey, la farmacéutica Marta Munar, AFAPAM, Es Gremi, la actriz Llum Barrera, y la Base Aérea de Son Sant Joan como distinción honorífica.