Joan Punyet, ante la gran exposición en Washington D.C.: "La filosofía de Trump no es nada cercana a la de Miró"

El nieto de Joan Miró, Joan Punyet, afronta un 2026 cargado de compromisos profesionales. Presentada la excepcional obra Cántico del sol, en Palma y Barcelona, en marzo verá la luz un libro en el que lleva trabajando más de 10 años. “Hemos comprado las 45 cartas más importantes de mi abuelo a su galerista en París, desde 1923 a 1945, y viajarán hasta Palma para aumentar el patrimonio de la isla. Con la publicación de este libro, de la antología de la correspondencia entre Miró y su galerista, el lector descubrirá la lucha feroz que ese joven artista llevó a cabo pasando hambre y muchos sacrificios para llegar a ser quien fue”, señala.

También en marzo se inaugurará la exposición Joan Miró y los Estados Unidos, en la Phillips Collection de Washington D.C. “Todos los grandes genios del expresionismo abstracto, como Pollock, Rothko, Motherwell, son hijos de Miró, bebieron de la fuente de Miró. La filosofía de Trump no es para nada cercana a la de Miró, afirma. Preguntado por si se ha invitado al actual presidente de los EE UU a esta muestra, Punyet Miró responde: “La filosofía de Trump no es para nada cercana a la de Miró, quizá sea una buena idea invitarle para que entienda la importancia de una referencia mundial como es Miró. Los actuales son tiempos muy difíciles, tenemos muchos frentes bélicos abiertos. Miró estaría realmente muy preocupado porque algunos movimientos que él sufrió parece que están en auge de nuevo. Hay que tener esa gran fe en la democracia y en los derechos humanos para volver a entender lo que pasó Joan Miró y explicar a la gente la importancia de la memoria histórica”