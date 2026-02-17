El Consell restaura dos obras medievales del Museu de Mallorca antes de trasladarlas al Museo del Prado
La 'Tabla de la crucifixión' y el 'Retablo de santa Quiteria' se intervienen in situ, por primera vez, dentro de una sala del museo
Redacción
El Consell de Mallorca ha iniciado hoy los trabajos de restauración de la Tabla de la Crucifixión y del Retablo de santa Quiteria, dos obras medievales de estilo italogótico del Museu de Mallorca, que viajarán a Madrid para formar parte de la exposición del Museo Nacional del Prado A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420).
La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que «esta actuación permite proyectar el patrimonio artístico de Mallorca en un contexto internacional de primer nivel». Roca también ha subrayado el carácter divulgativo del proyecto y ha afirmado que «abrir el proceso de restauración a los visitantes es una manera de acercar el patrimonio a la ciudadanía y de hacer visible un trabajo a menudo desconocido pero esencial».
La restauración se lleva a cabo por primera vez dentro de una sala del propio Museu de Mallorca, concretamente en la sala 1 de la primera planta, lo que permite a los visitantes observar el proceso de trabajo en directo. Las tareas de consolidación y limpieza superficial corren a cargo de las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol, con el seguimiento del personal técnico del museo.
Las dos piezas participarán en la exposición A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420), una muestra que analiza la profunda influencia del arte italiano del Trecento en la cultura visual de los reinos peninsulares de la baja Edad Media.
La exposición reunirá más de un centenar de obras de disciplinas diversas procedentes de 31 instituciones nacionales y 25 internacionales, algunas de las cuales se exponen por primera vez. La muestra se inaugurará el 25 de mayo y podrá visitarse del 26 de mayo al 20 de septiembre en el Museo Nacional del Prado.
Los trabajos de restauración en el Museu de Mallorca se prolongarán aproximadamente hasta principios de abril y podrán verse de martes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, en la sala 1 de la primera planta.
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- La DGT me obliga a jubilar mi patinete
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- El calvario de los jóvenes de Baleares para comprar una vivienda: «De nada sirve el aval de la Hipoteca Jove si el ITP te bloquea»