El Consell restaura dos obras medievales del Museu de Mallorca antes de trasladarlas al Museo del Prado

El Consell de Mallorca ha iniciado hoy los trabajos de restauración de la Tabla de la Crucifixión y del Retablo de santa Quiteria, dos obras medievales de estilo italogótico del Museu de Mallorca, que viajarán a Madrid para formar parte de la exposición del Museo Nacional del Prado A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420).

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que «esta actuación permite proyectar el patrimonio artístico de Mallorca en un contexto internacional de primer nivel». Roca también ha subrayado el carácter divulgativo del proyecto y ha afirmado que «abrir el proceso de restauración a los visitantes es una manera de acercar el patrimonio a la ciudadanía y de hacer visible un trabajo a menudo desconocido pero esencial».

La restauración se lleva a cabo por primera vez dentro de una sala del propio Museu de Mallorca, concretamente en la sala 1 de la primera planta, lo que permite a los visitantes observar el proceso de trabajo en directo. Las tareas de consolidación y limpieza superficial corren a cargo de las restauradoras Estrella Armendáriz y Caterina Fiol, con el seguimiento del personal técnico del museo.

Las dos piezas participarán en la exposición A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420), una muestra que analiza la profunda influencia del arte italiano del Trecento en la cultura visual de los reinos peninsulares de la baja Edad Media.

La exposición reunirá más de un centenar de obras de disciplinas diversas procedentes de 31 instituciones nacionales y 25 internacionales, algunas de las cuales se exponen por primera vez. La muestra se inaugurará el 25 de mayo y podrá visitarse del 26 de mayo al 20 de septiembre en el Museo Nacional del Prado.

Los trabajos de restauración en el Museu de Mallorca se prolongarán aproximadamente hasta principios de abril y podrán verse de martes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, en la sala 1 de la primera planta.