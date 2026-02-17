La capilla del Sagrat Cor de la Catedral, en la que se encuentra el primer retablo barroco realizado en piedra de Mallorca, concluye las obras de restauración

La capilla del Sagrat Cor, una de las más importantes de la Seu -data del siglo XV y cuenta con el primer retablo barroco construido en piedra en la isla-, ha recuperado su esplendor tras un año y tres meses de rehabilitación y restauración. El proyecto, financiado íntegramente por el Cabildo de la Catedral de Mallorca, ha tenido un coste de 652.000 euros. El obispo Sebastià Taltavull ha bendecido hoy la capilla después de una misa que se ha ofrecido a Sebastià Gili, canónigo de la Seu que impulsó la dedicación de la capilla al Sagrado Corazón en 1890 y sobre el cual hay abierto un proceso de beatificación. Como fundador de las Agustinas Hermanas del Amparo, la celebración ha contado con la presencia de miembros de esta congregación.

Según ha explicado el deán de la Catedral, Antoni Vera, el proyecto ha consistido en una intervención en la estructura de los muros, bóvedas y pavimento, por un lado, y en los bienes inmuebles que lo integran, por otra parte. Las obras empezaron en noviembre de 2024 y han sido ejecutadas por Refoart, una empresa mallorquina con más de 25 años de experiencia en la restauración de obras de arte y patrimonio histórico. Su actuación, con José Velázquez al frente de la obra, ha logrado la consolidación estructural y la restauración de los muros, las bóvedas y el pavimento, la mejora de la estanqueidad de la cubierta de la capilla y el tratamiento para solucionar los problemas de humedad.

El retablo que decora la capilla fue construido entre 1682 y 1686 y es el primero realizado en piedra en Mallorca / B.RAMON

Respecto a los bienes inmuebles, el especialista Pere Terrassa ha apuntado que el retablo se ha restaurado con los elementos que lo conforman, entre ellos la escultura del Sagrat Cor y los sepulcros. “El retablo se enfrentaba a unas patologías muy relacionadas con las que afectaban a la capilla, sobre todo filtraciones de humedad tanto de la parte superior como por capilaridad. Todo el equipo de restauración trabajó primero para conseguir la estanqueidad de la capilla. El retablo es de piedra, está en contacto 100 por 100 con el muro y cualquier problema que afectara al muro también lo hacía al retablo, lo que se traducía en sales acumuladas en superficie, y sobre todo en la parte inferior, donde la piedra está muy degradada”, ha explicado a este diario.

La fase inicial arrancó en 2015

Desde su fase inicial, que arrancó con estudios previos en mayo de 2015, esta propuesta ha pasado por diferentes etapas de trabajo, a causa de la complejidad de las actuaciones, las decisiones del Cabildo catedralicio sobre el proyecto, la tramitación administrativa y el retraso atribuible a la pandemia sanitaria. Intervenciones como esta son “fuente de cultura”, ha subrayado el obispo, quien ha afirmado que “quien conoce, comprende; quien comprende, valora; quien valora, ama; y quien ama, conserva”.

La celebración ha contado con la presencia de miembros de las Agustinas Hermanas del Amparo / B.RAMON

La capilla del Sagrat Cor -por orden de construcción es la sexta de la nave de la Epístola, la que limita con la fachada del Mirador y donde se encontraba el antiguo claustro- se empezó a construir en 1407 y se concluyó hacia el 1420. Estaba bajo el patrocinio de los Jurats de la Ciutat, los cuales dedicaron inicialmente la capilla al Ángel Custodio del Regne de Mallorca. Años después se dedicó a sant Vicenç Ferrer y, finalmente, en 1890, se consagró al Sagrat Cor.

“La consagración al Sagrat Cor se produjo gracias a Sebastià Gili, un cura mallorquín, nacido en Artà, que destacó por su tarea en favor de los más necesitados. Gili fue canónigo de la Catedral y financió las obras que consagraron el espacio, en 1890, al Sagrat Cor, con una nueva escultura, tallada por Guillem Galmés, que es la que preside el retablo y ha sido objeto de restauración”, ha señalado el deán Antoni Vera.

Pinturas de Ricard Anckermann

“A cada lado se encuentran las pinturas de santa Coloma mártir, a la izquierda, y sant Silvestre papa, a la derecha, realizadas por el pintor Ricard Anckermann hacia el 1892. Sobre este cuerpo se representan las escenas de la despedida y de la muerte de sant Francesc Xavier. Y, en la parte superior, encontramos una imagen del Ángel Custodio, antiguo titular de la capilla”, ha detallado.

Durante la rueda de prensa se ha recordado a Alfredo Álvarez, jefe del área de Patrimoni de la Seu, que falleció en abril de 2025 y que fue determinante para que el proyecto se pudiera ejecutar.