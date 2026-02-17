‘Cántico del sol’, la reedición de “la publicación más bella que hizo nunca Joan Miró”

“En un momento en el que el medio ambiente y la ecología están siendo cuestionados, este libro hace un homenaje a toda la naturaleza, al universo, al cosmos y a la interconexión entre el ser humano y la madre naturaleza”, señala Joan Punyet en referencia a Cántico del sol. Un exclusivo volumen que supone “un canto a la alegría, la vida y la esperanza” y que reúne, en una edición limitada de 2.998 unidades que se presentó ayer en la Fundació Miró de Palma, los 33 grabados que el genial artista realizó hace cincuenta años.

Este excepcional libro, una reedición de “la publicación más bella que hizo nunca Miró”, en palabras del nieto del artista, es fruto del trabajo realizado durante siete años por la editorial ARTIKA Books en colaboración con la Successió Miró de Palma. La edición exclusiva y limitada, con un precio de 5.500 euros, incluye 33 láminas que reproducen fielmente los grabados de Miró inspirados en el poema de San Francisco de Asís Cántico de las criaturas, donde el artista catalán encontró un reflejo espiritual de su relación con la naturaleza y con los elementos esenciales de la vida.

San Francisco de Asís y Joan Miró compartieron los mismos pilares como referentes en su vida

“Al igual que San Francisco de Asís, el primer poeta en lengua italiana, que hablaba del hermano sol, la hermana luna o el hermano pájaro, Miró también tuvo esos pilares como referentes en su vida y en su obra, junto al fuego, la tierra o el viento”, apunta Joan Punyet.

Detalle de la exclusiva obra presentada ayer en la Fundació Miró Mallorca / B.RAMON

“Joan Miró, una persona de gran generosidad, de gran filantropía, una persona que sacrificó mucho en su vida para conseguir ser quien fue, y San Francisco de Asís, otro genio, por su cántico a la austeridad, a la pobreza, a la filantropía, y por su forma de existir tan cercana a la filosofía de Jesucristo, tenían las mismas sensibilidades, como son la ecología y el amor por la naturaleza. Para Miró, el sol era un referente diario de luz que iluminaba sus colores, un canto a la vida; era el astro referente a nivel cósmico, sin su luz no habría vida, ni colores, ni naturaleza. Me acuerdo que cuando falleció mi abuelo encontré una anotación que ponía: mis dos referentes a lo largo de toda mi vida han sido Cristo y el sol”, añade.

Realizada en 1975, cuando Joan Miró tenía 82 años, la serie Cántico del sol constituye una de las expresiones más completas de su pensamiento artístico y espiritual. A través de colores primarios, signos esenciales y una depuración extrema del lenguaje plástico, Miró transforma el poema de San Francisco de Asís en un canto visual universal, alejado del dogma religioso y profundamente conectado con una visión cósmica, vitalista y humanista de la creación.

El editor Marc Buil y el nieto de Miró, Joan Punyet / B.RAMON

“Por eso este proyecto ha sido larguísimo, de hasta siete años, y quiero agradecer a ARTIKA estos durísimos siete años de pruebas y más pruebas para llegar a acceder a los colores tan importantes de Joan Miró, los primarios, como son el rojo, el verde, el amarillo y el azul”, subraya el nieto de Miró.

Esta nueva edición de Cántico del sol está estructurada en dos libros. El primero contiene las 33 láminas que reproducen los grabados y el segundo es un volumen de estudios, con textos de especialistas como Robert Lubar, Mercedes Duraban y Jacques Dalarun. Ambos se presentan en un estuche que recrea el grabado número 20 de la serie.

Para Marc Buil, director general de ARTIKA, Cántico del sol “representa a la perfección el compromiso de la editorial con la excelencia y con la preservación del legado artístico. Es una obra que une rigor, sensibilidad y una cuidada materialidad para ofrecer al lector una experiencia artística total, fiel al espíritu de Miró y a la relevancia histórica de esta serie”.