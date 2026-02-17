La banda británica Kaiser Chiefs, artista confirmado del Mallorca Live Festival 2026

El festival Mallorca Live ha anunciado nuevas incorporaciones al cartel de su novena edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Recinto Mallorca Live de Calvià. El mayor evento cultural y musical de las Islas Baleares suma así destacados nombres internacionales y nacionales.

Kaiser Chiefs salda su cuenta pendiente con Mallorca

La gran novedad es la confirmación de la banda británica Kaiser Chiefs, que actuará el sábado 13 de junio. El grupo de Leeds tenía una visita pendiente con el festival, tras la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia, en la que tenían previsto actuar.

Considerados una de las formaciones clave del indie británico de los 2000 y autores de himnos como I Predict A Riot o Ruby, los británicos celebrarán en Mallorca el 20º aniversario de su álbum debut, Employment, publicado en 2005. Con ocho discos de estudio a sus espaldas, su actuación se perfila como uno de los momentos más esperados del festival.

El Escenario La Plaza completa su apuesta electrónica

La electrónica, género fundamental en la identidad del festival desde sus inicios, volverá a tener un espacio destacado en el Escenario La Plaza, que desde 2025 se ha consolidado como punto de encuentro imprescindible para los amantes del house y el techno.

El viernes 12 de junio, jornada que ya contaba con la presencia de Dark Places, estará encabezada por el reconocido DJ y productor suizo-chileno Luciano, figura esencial del house y el techno en América Latina. A él se suman el dúo venezolano afincado en Miami Miguelle & Tons, la francesa Deer Jade, los hermanos franceses Parallelle, el trío franco-dubaití ARKADYAN y el artista balear Melohman.

El sábado 13 de junio, junto a Adriatique, Pional y Natascha Polké (Live), se incorporan el argentino Mariano Mellino, el parisino Sorä, el mallorquín DMASSO y el ibicenco Bruz.

Nuevas incorporaciones al cartel general

El festival también suma a la banda francesa Exsonvaldes, que presenta su sexto trabajo Ninety Seconds To Midnight; al dúo londinense The Paisley Daze; a la joven formación ilicitana La 126; y a la artista mallorquina Maribel Mayans.

Todos ellos se unen a un cartel que ya contaba con grandes nombres internacionales como Cypress Hill, The Prodigy y The Libertines, además de destacados artistas nacionales como Aitana, Viva Suecia, Dani Fernández, Belén Aguilera, León Benavente, La Plazuela, Lia Kali, rusowsky, Standstill y Ultraligera, entre otros.

Entradas ya a la venta

Las diferentes modalidades de entradas (General, VIP, Terraza, Golden y Premium) ya están disponibles desde 69 euros a través de la web oficial del festival y en su ticketera oficial.

Con estas nuevas confirmaciones, Mallorca Live 2026 refuerza su posición como una de las grandes citas musicales del verano europeo, combinando figuras internacionales, talento emergente y una sólida representación de artistas locales.