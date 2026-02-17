El Mobofest 2026 agota los abonos tras revelar su cartel completo
El Festival Mobofest 2026 ha agotado los abonos completos para su última edición en solo 24 horas, después de haber hecho público el cartel completo.
De este modo, el festival ha agradecido la acogida y también ha anunciado el cartel dividido por días con el inicio de la venta de las entradas correspondientes a cada jornada, según han explicado los organizadores en un comunicado.
Así pues, el jueves habrá una jornada inaugural en la que tocarán los catalanes de La Ludwig Band, junto con The Ripples, Mon Joan Tiquat, Nineta y Cobie.
El viernes contará con las actuaciones de la banda internacional El Mató a un Policía Motorizado, la artista de Lloret Maria Jaume y el pop El Petit de Cal Eril. Además, también tocarán bandas como Cora Yako, Svetlana, Bilo, Anna Picornell, L'Arannà o Sideways.
El festival se cerrará el sábado con Antònia Font, que estarán acompañados por Ánimos Parrec, Dan Peralbo i el Comboi, Mar Grimalt, Amulet, Roig!, Reggaetonpare, Nastallat y Freenipples.
