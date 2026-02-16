La temporada taurina tendrá cuatro corridas en Inca y Muro

Cuatro corridas de toros se celebrarán esta temporada en las plazas de toros de Inca y Muro, cuyos carteles se presentarán, en principio, el próximo jueves, día 19, en un acto que tendrá lugar en el Círculo Mallorquín, que preside el reconocido aficionado Nacho Deyá, a partir de las 19 horas. A la presentación asistirán los empresarios Francisco D’Agostino y Javier Conde, así como el economista Antonini de Jiménez.

Balears Cambio de Tercio no ha dado detalles de dichos carteles a la espera de cerrar algunos flecos. Aún así, se sabe que los festejos se darán los meses de marzo, mayo, junio y septiembre. El primero de ellos tendrá lugar el 29 de marzo en Inca y se lidiará una corrida de Samuel Flores. El segundo también tendrá lugar en el mismo coso. Mientras que estas corridas serán más toristas, las de Muro serán más toreristas. La primera de ellas se desarrollará en junio, con motivo de las fiestas de Sant Joan, mientras que la segunda sería en septiembre. En cuanto a los toreros, se da por segura la presencia de Marco Pérez en Inca, así como la de David de Miranda. La temporada en la Part Forana podría completarse con alguna sorpresa más como, por ejemplo, la presentación de la novillera con caballos Olga Casado; y algún festival como el que se celebró la pasada temporada en Muro.

Por lo que respecta al Coliseo de Balear de Palma, de momento no se pueden celebrar espectáculos musicales, pero la empresa Matilla muy posiblemente dará dos corridas de toros en agosto. Una de ellas podría ser de rejones con la presencia de Diego Ventura.