El Mobofest dice adiós a lo grande: Antònia Font, cabeza de cartel
El festival del Pla de Mallorca se despedirá por todo lo alto en el Puig de Consolació
Entre los grupos invitados están El Petit de Cal Eril y los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado
El festival Mobofest, que se celebrará este verano, ha hecho público el cartel completo de su edición 2026, una cita que será doblemente especial: el festival celebra su décimo aniversario y, al mismo tiempo, bajará el telón con su última edición.
La despedida será en Sant Joan (Mallorca), donde nació el evento, y estará encabezada por Antònia Font, la banda más emblemática de Mallorca, que subirá al escenario de la Mobo en este “último baile”.
La presidenta del festival, Mariona Jaume, ha destacado en la presentación que se trata de una de las ediciones “más especiales” de toda la historia del proyecto. En esa línea, otro de los grandes nombres del cartel será El Petit de Cal Eril, uno de los primeros grupos de fuera del archipiélago que actuó en Mobofest, en 2018.
Un adiós con mezcla de talento mallorquín y bandas de fuera
Fiel a su esencia, Mobofest 2026 vuelve a apostar por un line-up que combina escena local con artistas invitados.
Artistas mallorquines
En el apartado de talento mallorquín el festival reúne nombres como Maria Jaume, Ánimos Parrec, Mar Grimalt, Roig!, Cora Yako, The Ripples, Mon Joan Tiquat, Amulet, L’Arannà, Nineta, Reggaetonpare, Bilo y Anna Picornell.
Grupos de fuera de la isla
Desde fuera de Baleares llegarán propuestas como La Ludwig Band, Dan Peralbo i El Comboi, Nastallat y Svetlana.
Artista internacional
Además, el cartel incorpora una banda internacional que cruzará el Atlántico para actuar en Mallorca: los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado, uno de los reclamos más potentes para esta edición de despedida.
Entradas y abonos: ya se ha vendido el 70% sin anunciar grupos
La organización ha agradecido el apoyo del público durante esta década y ha subrayado un dato significativo: sin haber anunciado ningún grupo, ya se ha vendido el 70% de los abonos de tres días. Un indicador, aseguran, de la confianza del público y del peso que ha ganado el festival en la agenda musical de Mallorca.
Fechas, lugar y cómo comprar entradas para Mobofest 2026
- Cuándo: 23, 24 y 25 de julio de 2026
- Dónde: Puig de Consolació (Sant Joan, Mallorca)
- Entradas: últimas disponibles en mobofest.org
Con esta décima edición, la Mobofest se despide volviendo al origen, al Pla de Mallorca, para cerrar ciclo “allí donde empezó todo” y revivir los mejores recuerdos de un festival que ha sido altavoz de la música hecha en las islas y punto de encuentro para nuevas escenas.
