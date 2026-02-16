De la lectura profunda del VIH a la mirada feminista del arte: el Museo Reina Sofía reordena su colección desde 1975

El Museo Reina Sofía estrenará el próximo 18 de febrero una nueva lectura de sus fondos bajo el título Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente, un proyecto que propone revisitar medio siglo de historia del arte desde España: desde la Transición hasta hoy. La presentación ocupará toda la cuarta planta del Edificio Sabatini y se articula en un recorrido lineal, no siempre cronológico, dividido en 21 capítulos. "El 1975 es un año muy importante en España, donde se abieron todo tipo de interrogantes sobre el futuro del país. Es la manera de poner sobre la mesa los grandes debates que trajo aquella conquista", ha señalado Ernest Urtasun, ministro de Cultura, durante su presentación este lunes.

La muestra reúne 403 obras de 224 artistas y destaca por el peso de lo inédito: 258 piezas (64%) no se habían mostrado hasta ahora en esta planta dentro de la colección permanente. El relato presta una atención particular al contexto español: el 77% de los artistas expuestos (137) son de nacionalidad española y, entre los extranjeros, el 31% es de origen latinoamericano, con nombres como Leonilson y Beatriz González.

Obras de Wojnarowicz que conforman la exposición 'Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente'. / ROBERTO RUIZ

El conjunto combina obras muy conocidas de las colecciones del museo con otras incorporaciones y líneas de investigación recientes. En el recorrido aparecen artistas consagrados como Picasso, Miró, Dalí, Juan Genovés, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Richard Serra o Andy Warhol, junto a nombres vinculados a la Transición y la Movida (Guillermo Pérez Villalta, Ocaña, Ouka Leele, Ceesepe, Nazario, Iván Zulueta o Alberto García-Alix), además de creadores ligados a sensibilidades de género como Judy Chicago, Barbara Hammer, Pilar Albarracín o Cabello/Carceller, y figuras relacionadas con la representación cultural, política y social del sida como Pepe Espaliú y Pepe Miralles.

Obra de Juan Muñoz, en el Reina Sofía. / CEDIDA

El proyecto se ordena en tres itinerarios. El primero, Una historia de los afectos en el arte contemporáneo, plantea los afectos como motor de creación y como fuerza social y política. El segundo, Los poderes de la ficción: escultura, nuevos materialismos y estéticas relacionales, funciona como una galería escultórica que busca compartir espacio físico con el visitante y cuestionar la frontera entre ficción y realidad. El tercero, La institución, el mercado y el arte que los excede a ambos, aborda por primera vez la genealogía del museo, las primeras culturas videográficas, la nueva figuración en la pintura española, la fotografía de los ochenta y distintas prácticas contemporáneas vinculadas a la crítica de la representación, la identidad afro o las prácticas de género más recientes.

Relato abierto y revisable

Estos recorridos incorporan sensibilidades que atraviesan el arte contemporáneo y la sociedad (como feminismos y ecofeminismos, nuevas presencias de género, procesos de descolonización, flujos demográficos o el impacto del VIH) con la idea de que la colección sea un relato abierto y revisable. En palabras del director, Manuel Segade, no se trata de un discurso único, sino de un conjunto de lecturas que permita conectar preocupaciones del presente con respuestas múltiples.

Panorámica de la sala 15 del Museo Reina Sofía. / ROBERTO RUIZ

La presentación también introduce cambios en la experiencia de visita. El Reina Sofía ha reforzado el carácter didáctico del recorrido con textos de obra, sala y zona para facilitar la contextualización. El montaje ha sido diseñado por el artista Xabier Salaberría junto al arquitecto Patxi Eguiluz, con diseño gráfico de Hermanos Berenguer y adaptaciones de ferránElOtro. La propuesta renuncia a la neutralidad expositiva tradicional y reordena los espacios para generar nuevos recorridos y situaciones de encuentro con las piezas. Además, se distribuirán sillas portátiles por la planta para favorecer una visita más descansada.

Esta reorganización de las colecciones se desplegará por fases. Tras esta primera presentación centrada en el periodo 1975-presente, el museo prevé una segunda en 2027 (planta tercera) dedicada a obras entre los años cincuenta y setenta, y una culminación en 2028 con una planta dedicada a las vanguardias. El objetivo es concentrar la exposición de la colección en las tres plantas superiores de Sabatini y reservar las inferiores y el Edificio Nouvel para muestras temporales.