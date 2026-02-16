Cine Ciutat presenta "Road to the Oscars": estas son todas las películas que se emitirán en sus salas

CineCiutat ha anunciado su ya tradicional ciclo cinematográfico centrado en la estatuilla más importante de Hollywood, los Oscars. "Road to the Oscars" es el título de estas jornadas, que se celebrarán del 27 de febrero al 12 de marzo, y que reproducirán las cintas nominadas al Oscar a Mejor Película.

Las películas que podrán verse en la gran pantalla son: Marty Supreme, Hamnet, Una batalla tras otra, Sinners, Valor Sentimental, La voz de Hind, Little Amelie, El agente secreto, Zootropolis 2, Frankesntein, Elio, Bugonia, Suñenos de trenes, F1, Un simple accidente y Arco.

Se trata de una gran oportunidad para aquellos cinéfilos que aún no hayan visto las películas más destacadas del año y que quieran ponerse al día antes de la deseada gala, que este año se celebra el domingo 15 de marzo en Los Ángeles.

Hororarios de cada película

CineCiutat ha compartido un cuadro horario con los días y horas en los que se podrá ver cada una de las nueve películas nominadas. Algunas de ellas se reproducirán más de una vez al día mientras que otras también se emitirán en sesiones de mañana.