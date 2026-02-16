César Russ, fotógrafo: «A veces no sabemos mirar la propia realidad y es sorprendente»

César Russ (Madrid, 1951) se considera «un curioso permanente». Fotógrafo, asesor en comunicación para instituciones y empresas, viajero por medio mundo, desde hace unos ocho meses se ha asentado en Mallorca, donde ya planifica nuevos trabajos. Puede presumir de que una de sus fotos ha colgado en un despacho de la Casa Blanca, de haber sido fotógrafo del año en Chicago y de retratar a Steven Spielberg.

Russ relata que empezó en fotografía de casualidad, cuando estaba escribiendo un reportaje sobre el circuito del Jarama para ABC y fue a recoger las fotos para ese trabajo a un estudio de la calle Serrano de Madrid. Acabó de aprendiz de Nicolás Muller. «Nos íbamos a Toledo, nos íbamos a muchos sitios y siempre hacía lo mismo: sacaba la brújula, miraba por dónde iba a venir la luz, se sentaba a esperar y me decía puedes irte. Y yo me quedaba, claro. Y así es como aprendí. Siempre fue muy serio conmigo, pero me llevaba al Museo del Prado y me decía mira tú y ya me preguntarás cosas porque es en la pintura donde se aprende a fotografiar, donde se aprende a mirar», recuerda. De esas lecciones, hoy no duda en afirmar que «a veces no sabemos mirar la propia realidad y es sorprendente».

ARGEL76 / César Russ

Repasando su trayectoria, César Russ menciona su etapa como enviado especial, aunque no se explaya en ella. «Estuve en Argel, estuve en Irán, estuve en Afganistán y llegó un momento en el que yo discutía mucho con los redactores, porque siempre elegían las fotos», comenta de aquella época. Por circunstancias personales, acabó viviendo en Canarias, dedicándose a criar a su hijo y montando un negocio que nada tenía que ver con la fotografía.

Pero volvió al mundo de la imagen, montó una productora, realizaba trabajos para clientes y acabó asesorando a políticos y también a empresas en temas de turismo y cultura.

Viajes y proyectos

Su vida volvió a dar vueltas y con el pseudónimo de Norman Stein acabó cubriendo el desastre ecológico provocado por el Prestige, del que acabó editando un libro, al igual que hizo con Barcelona per la pau, con fotografías de otros autores, incluyendo tan solo una de sus imágenes, rememora.

Años después, enlazando viajes y proyectos, acabó en Chicago, una ciudad que define como «espectacular» y donde vivió el american dream. «Tuve unas experiencias fantásticas», dice. Allí acabó siendo «artista del año» hasta tres veces. Como fotógrafo del año, «haces fotos de la ciudad y el departamento de Turismo las utiliza para hacer marketing, así controlan la imagen que quieren proyectar», detalla. De aquella época guarda numerosas imágenes de la ciudad, de sus parques, del lago Michigan…

Precisamente una de sus fotografías del lago Michigan, con un azul intenso y un cielo de nubes blancas, acabó en 2011 en la Casa Blanca, en el despacho de William Daley, jefe del gabinete del presidente Barack Obama. «Monté un showroom en Chicago y fue fantástico porque estaba en el mejor sitio de la ciudad. Y un día pasó de casualidad, con mucho aparataje, con seguridad y en una limusina, un tipo que había visto esta foto en el escaparate y me dijo, esta foto, más grande, cueste lo que cueste, ¿me la puedes hacer? Y dejó la dirección de la Casa Blanca. La colocó en su despacho, yo no me atrevía a decir nada, porque me parecía hasta pedante decir que tengo una foto en la Casa Blanca», explica Russ. No hizo falta, otro miembro del equipo presidencial, escribió en el libro de visitas de ese showroom que se reunían en torno a esa foto para tener el sabor de casa. «Eso es lo que es la fotografía, la evocación y la emoción de un lugar», añade el fotógrafo.

En Los Ángeles fue contratado por Ed Limato, vicepresidente de la agencia William Morris, y así fue cómo acabó retratando a Steven Spielberg.

Noticias relacionadas

Pese a esas historias, César Russ afirma que «lo más interesante va a ser el siguiente trabajo» y que cada nuevo proyecto «es una aventura de aprendizaje».