Tomeu Coll: "Donna Ferrato cree ferozmente en la fotografía como herramienta para cambiar las cosas"

¿Cuáles son los principales atractivos que presenta para usted un festival como el Mallorca PhotoFest?

No tengo mucha información del festival porque no me la han transmitido, por lo tanto no puedo decir demasiado porque no conozco el resto de la programación más allá de Donna Ferrato, Fontcuberta y una pequeña muestra mía que tendrá lugar en Santa Maria, pero de entrada siempre es positivo que se generen iniciativas en torno a la fotografía, ya que, sobre todo en España, es una asignatura pendiente, y todavía más en Mallorca. La fotografía nunca ha gozado de muy buena salud en nuestro país, y cualquier cosa que se haga es un punto a favor para mejorar el significado y el status de la fotografía en general. Ser fotógrafo en otras ciudades de Europa o en Estados Unidos, es una labor respetable, pero lamentablemente en España nos queda mucho recorrido, así que todas las iniciativas son bienvenidas. Veremos cómo se desarrolla el PhotoFest. Por mi parte me encantaría que llegara más allá de las galerías y que la ciudad se viera envuelta de este lenguaje, que al mismo tiempo acerca realidades que de otro modo no podríamos ver.

¿Por qué dice que la fotografía no ha gozado nunca de buena salud en España?

Me refiero al reconocimiento de la fotografía como arte y como oficio. Ha habido y sigue habiendo fotógrafos muy buenos en nuestro país, pero generalmente siempre suelen tener que salir fuera para encontrar quien reconozca su trabajo. Por eso que todas las iniciativas que conlleven a un reconocimiento del arte de la fotografía, en todo su espectro, es una buena noticia, y más en el mundo actual, donde las nuevas tecnologías como la IA o los móviles con cámara están ganando terreno en detrimento de la fotografía de autor, en la que la voz del mensajero era, y es, la garantía de que se ha sido testigo del contenido de la imagen.

¿Qué puede adelantar de Holy, la exposición que presentará Donna Ferrato y en la que usted ejerce de comisario?

Es la primera vez que se hace esta exposición en España, y a parte de que viene cargada de novedades, vendrá cargada de contenido y de acción, pues la cámara en manos de Donna, se convierte en una herramienta todavía revolucionaria. Y hasta donde puedo decir, probablemente es la exposición más completa y extensa que se habrá hecho de su trabajo en esta parte del continente.

'Bolts', de Donna Ferrato / Donna Ferrato

¿Qué convierte su fotografía en revolucionaria?

Su forma de ver, de estar en el mundo, su manera de relacionarse con su entorno, y sus ganas de cambiarlo todo, su hambre de justicia, sobre todo en cuanto a lo que atañe al respeto de las mujeres en esta sociedad patriarcal en la que vivimos. Nunca he conocido a ningún otro fotógrafo o fotógrafa tan concienciada con la herramienta que tiene en sus manos. La cámara no es sólo una máquina para capturar la luz, es una arma al servicio de la verdad. No se conforma con la estética fotográfica, va más allá. Desde la publicación de su libro Living with the enemy (Aperture, 1991), empezó a trabajar con refugios de mujeres maltratadas en Estados Unidos, con una fundación que ella misma creó, Domestic Abuse Awareness Inc., desde la que se organizaban y gestionaban exposiciones de fotografía y donde las ganancias de las ventas de esas fotografías se iban íntegramente para la gestión y mejora de los refugios y para ayudar a las mujeres que necesitaban un lugar adonde huir antes de ser asesinadas por sus maridos. Ella cree ferozmente en la fotografía como herramienta para cambiar las cosas, y lo ves si la conoces, su energía es contagiosa y se transforma en ganas de hacer en lugar de pensar tanto.

¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos en Barcelona. En un taller de fotografía. Yo apenas sabia quién era, únicamente conocía su libro Love and Lust (Aperture, 2004), y eso a ella le llamó la atención porque su libro más conocido era el de Living with the enemy. Así que de ahí surgió la curiosidad. Luego le gustó mi forma de mirar y mi energía y me invitó a ir a Nueva York a trabajar con ella en su estudio en el que vivíamos con otros artistas y trabajamos las 24 horas del día. Y desde entonces no hemos parado de colaborar. Con Donna no sólo he aprendido de fotografia, sino de cómo funciona el mundo y sobre todo de las relaciones humanas, que al fin y al cabo es lo que da forma a nuestras sociedades.

'Girls', de Donna Ferrato / Donna Ferrato

¿Cómo se lleva Donna Ferrato con su país en estos momentos de persecuciones, incertidumbre y odio?

Mejor se lo preguntes a ella, pero ya te adelanto que, al igual que muchos otros amigos y amigas que tengo en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, están muy enfadados e indignados… la lista de razones es larga, creo que no hace falta enumerarlas siquiera, solo te diré que, de un zarpazo, Trump se cargó décadas de lucha por los derechos de las mujeres.

Usted también participará en el festival como fotógrafo. ¿Qué ha preparado para Santa Maria?

Voy a presentar una revisión del proyecto Badlands, con fotos inéditas, todas realizadas en el laboratorio, y con varios colaboradores y nuevas propuestas para dar a entender la problemática del territorio en nuestra isla, aunque podría ser en cualquier otra, pues lo problemas de gentrificación también ocurren en Hawaï, Sicilia, Cerdeña o las Malvinas. Las islas en general son espacios muy vulnerables a los cambios, y si no van de la mano con la educación, pues es muy fácil que acaben convirtiendo cualquier territorio en una zona contaminada. La exposición se podrá ver en Espai Passatemps (Fundación Michael Horbach), y se inaugurará el día 7 de mayo.