Cuina amb memòria
Sopes de rajada
Dia 18, dimecres, comença la quaresma. Al marge de creences, publicarem durant aquest cicle receptes que s’abstenen de carn. Així és la cuina tradicional.
Carme Servera Amer (Porto Cristo, 1920-2007) a qui devem aquest plat, filla de l’impulsor de les Coves del Drach, «vivia de nina a Ciutat, però feia llargues estades a sa Carrotja; allà vaig aprendre a estimar la gent i les coses senzilles... Teníem un majoral felanitxer, l’amo en Miquel, que tenia esment de les vinyes i feia un vi extraordinari. Era una gent primitiva, però bona. L’egüer se’n duia les besties al Tancat de sa Torre; l’avi i el tio Joan hi feren una boal, on hi vivia un funcionari de la duana. Quan la fil·loxera afectà França, hi exportaven vi i d’allà duien porcellana...».
Ingredients:
- Rajada
- Sopes
- Grells
- Espinacs
- Un manat de julivert
- Ceba
- Alls
- Tomàtigues
- Xítxeros tendres
- Oli
- Sal
- Pebre bo
- Llorer
- Canyella
- Pebre vermell coent.
Preparació:
- Prepararem el brou dins una olla: hi sofregirem mitja ceba i unes tomàtigues de ramellet; hi afegirem les tares de la rajada (el brou encara resultaria millor si hi afegíssim gerrets i peix de sopa), l’aigua suficient, sal i mitja fulla de llorer.
- Ho deixarem bullir uns vint minuts i colarem el brou.
- Dins una greixonera amb oli hi sofregirem alls aixafats; tot seguit hi agregarem un bon manat (o dos) de grells, tallats de manera irregular, amb bona part de la coa, sempre que sigui tendra.
- En haver pegat unes girades (5 minuts) hi agregarem tomàtiga de ramellet pelada i trossejada i remenarem un poc més el sofregit.
- Poc després hi afegirem un bon grapat d’espinacs, solament netejats i tallats amb la mà, sense mirar massa prim; i quasi a continuació, un bon manat de julivert i xítxeros tendres si ja n’és el temps.
- Ho posarem bé de sal i de pebre bord coent, perquè les sopes n’han de tenir un piquet.
- Fregirem les tallades de rajada i les passarem un moment per dins el brou.
- Agregarem el brou del peix i un polsim de canyella a la greixonera i ho deixarem coure uns minuts.
- Escaldarem les sopes, (dins la greixonera o dins cada un dels plats) afegint una bona cullerotada de verdura i brou dins cada plat. El brou ha de ser ben calent i les sopes no poden ser gens seques.
- Per damunt la verdura hi aniran una o dues tallades de rajada. O es poden posar les tallades de rajada enmig i cadascú que se serveixi.
