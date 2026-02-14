Gil Pratsobrerroca: "Que el libro se haya convertido en 'mainstream' te protege de las malas críticas"

Gil Pratsobrerroca (Vic, 1996) lleva vendidos 40.000 ejemplares de El joc del silenci (La Campana), su primera novela que ya va por la novena edición y que se traducirá al castellano, francés y probablemente al italiano. Guionista del programa radiofónico El búnquer y cocreador de dos series de 3Cat, ahora se ha centrado en la escritura. Esta es la 28 entrevista que realiza sobre su libro, que este viernes ha presentado en el festival Febrer Negre de Palma. Y aunque Mallorca aparece como uno de los escenarios de su obra, esta ha sido la primera vez que ha pisado la isla.

La suya es una novela negra en la que hay momentos de terror.

Sí, haber trabajado de guionista me ha hecho dar un aire cinematográfico al libro. Es decir, hay momentos que son de películas de miedo, porque además la cultura audiovisual de la gente ya es tan amplia que sabe a qué plano estás haciendo referencias. Entonces, había esta parte más de cine de terror. Y por otra parte, también tenía la voluntad de recordar cómo un solo libro te puede provocar miedo, te puede hacer reír, te puede poner caliente, te puede hacer sentir emociones viscerales... Porque a veces parece como que el libro tiene que ser una cosa superdensa, que tenga una exigencia intelectual superfuerte, con un estilo recargado. Y me gustaba explicarle a la gente que también puede pasar todo tal cual en una peli.

Tiene un ritmo muy rápido, supongo que herencia de su experiencia como guionista.

Lo que he intentado es hacer un libro que tenga en cuenta la velocidad de consumo que hay actualmente. Con Instagram o con TikTok, tenemos una capacidad de atención que cada vez es más baja, al menos yo. Sabía que si hacía algo muy denso o algo que pidiera mucha atención, la gente no lo leería tanto. Y creo que, en general, la literatura irá avanzando en esta dirección, porque tienes que adaptarte a lo que la gente quiere. Puse mucho esfuerzo en el nudo de la historia, que todo cuadrara, que hubiera como una especie de puzzle de que si un personaje de aquí no podía estar allá...Y como había este nudo que estaba currado, digamos, el estilo tenía que facilitar que el lector lo entendiera todo hasta el final. Y por eso es un estilo, eso, ágil y rápido, para que llegue hasta el fondo de la historia.

GIL PRATSOBRERROCA / MANU MIELNIEZUK

Eligió el pueblo de Arcavell, en los Pirineos, al azar.

Lo elegí porque estaba cerca de la frontera y por una cuestión de la trama. Y también porque situar la trama en un pueblo pequeño te permite que haya pocos personajes y que puedas sospechar de todos. Si el vecino es turbio, debe de ser que esconde algo. Al situarlo todo en un espacio reducido, piensas que alguno de estos debe de ser el malo, ¿no? Y también hay lo del entorno rural... como es un libro tan oscuro, también exigía una pausa de belleza.

Mallorca también aparece. ¿La conocía?

Es la primera vez que vengo.

¿Por qué la escogió?

Me gustaba el dualismo entre el problema que causa el turismo desbocado tanto en Barcelona como en Mallorca y el hecho de ir a Mallorca en invierno, cuando el turismo baja y se dice que la gente de Mallorca recupera sus calles. Me interesaba que no se perdiera ese mensaje, ese doble sentido.

¿Ha hecho mucho trabajo de reescritura hasta la versión final?

Sí. Yo hice una primera novela, con todo el síndrome del impostor que esto puede causar, y la presenté al premio Ciutat de Tarragona para tener una valoración externa. Quedé entre los 20 finalistas y dije vamos a confiar en esto. La llevé a la editorial, a La Campana, y me dijeron que estaba bien, pero había algunas cosas que se tambaleaban. Y lo que hice fue hacer otra, cogiendo las dos o tres tramas o subtramas, que ahora se han diluido, que me permiten hacer El Joc del silenci.

Se está estudiando hacer la adaptación audiovisual, ¿se involucrará en ello?

Sí, pero no como guionista a tope, porque ahora mi vida va de ser escritor de novelas y me paso el día haciendo promoción, entrevistas y, si no, escribiendo la siguiente. El encaje que me gustaría más sería como una figura de consultor, sin ser productor ejecutivo, más en el plan de dar el visto bueno del guion, de las localizaciones, del casting...

Esa segunda novela que escribe, ¿tiene algo que ver con esta?

No, será diferente, pero sí que será un thriller o una novela negra, porque todavía hay recursos o elementos que quiero explotar. ¿Sabes qué pasa? Estoy muy inseguro porque hay mucha presión sobre cómo será y cada vez que me pongo a escribir, es como que estoy nervioso.

No debe de ser fácil tener el listón tan alto...

Sí, es complicado, sí. Otros escritores con los que he hablado me dicen que intente sacármelo de encima y pasarlo bien, porque esta primera novela fue mucho de vamos a escribir, me la suda la repercusión... y ahora es que como todo el mundo se lo mirará...

¿Cómo encaja las malas críticas?

Es que las malas han llegado tarde, el hecho de que se haya convertido en mainstream es como que te protege de alguna manera. Es decir, si tú tienes un grupo de música local, nadie te dirá vaya mierda, aunque tal vez lo sea. Así que está bien, al menos yo me lo tomo como algo guay, es un privilegio tener críticas abiertas. También son críticas que se contradicen entre sí. Hay gente que dice hay demasiados giros y hay gente que dice que es demasiado repetitivo. ¿En qué quedamos? Y otra crítica que recibo también es de la elite de la cultura, claro, porque no es una cosa de estilo recargado, no hago metáforas de Schopenhauer o yo qué sé qué...

¿Tenía referentes?

Sí, el más claro es Joel Dicker, es evidente, y es buscado también. Pero intenté diferenciarme con el tema más cinematográfico, quizás él no toca tanto el tema del terror. Y también Don Winslow, que es un autor americano que ha estudiado mucho el tema del narcotráfico. Y eso me ha ido muy bien para entender cómo funciona un cártel.

¿Hay algo de usted en algún personaje?

En todos hay algo de Gil, porque al final transmito cómo me imagino yo que sería un personaje. Sí que hay un intento de hacer que los personajes tengan claroscuros, es decir, que los buenos no sean hiperbuenos. O sea, son gente buena, son gente como nosotros, pero al final todos tenemos una parte de cabrones o una parte de narcisistas o de proteger a nuestra familia. Y los malos también tienen una parte buena que, cuando conoces su historia, dices, hostia, yo en su caso quizás hubiera ido a terapia.